Güzelliği tescilli, asaleti ise genetik! Bergüzar Korel'in annesi yıllara meydan okuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

1967 yılında Ses Dergisi Güzeli seçilerek gönüllerde taht kuran usta oyuncu Hülya Darcan, güzelliğiği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyor. Kızı Bergüzar Korel ile olan benzerliğiyle dikkat çeken usta isim, şimdilerde kızları ve torunlarıyla sürdürdüğü mutlu hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

1967 yılında Ses Dergisi'nin yarışmasında 3. seçilerek hayatımıza giren, Silahları Ellerinde Öldüler filminden Diriliş Ertuğrul'a kadar sayısız projede devleşen Hülya Darcan, güzelliği ve zarafetiyle bir kez daha gündem oldu.

Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan Bergüzar Korel'in annesi usta sanatçı, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 1974 yılında kendisi gibi oyuncu olan Tanju Korel ile dünyaevine giren Darcan, daha önce katıldığı Empati programında hayatının bilinmeyenlerini anlatmıştı.

"En büyük tutkum ailem" diyen usta isim, kariyerini bırakma kararının arkasında yatan çarpıcı gerçeği açıkladı. Eşi Tanju Korel'in eğitimli bir modern olmasına rağmen çok kıskanç olduğunu belirten Darcan, adeta bir yol ayrımına zorlandığını itiraf etmişti.

"İÇİNDEN ADETA BİR CANAVAR ÇIKTI"

Darcan, evliliğinde yaşadığı zorlukları şu sözlerle ifade etmişti:

"Tanju'nun bu kadar kıskanç olduğunu bilmiyordum ama evlendikten sonra içinden adeta canavar çıktı. Ya evde oturacaktım ya mesleğimi seçecektim. Evde kıyamet kopmasın diye sustum, alanımdaki ihlallere boyun eğdim. Çok üzüldüğüm, kahrolduğum günlerim oldu."

"KEŞKELERİM ÇOK FAZLA..."

Bugün 74 yaşında olan ve hala güzelliğiyle büyüleyen usta oyuncu, geçişte yaşadığı pişmanları da anlatmıştı:

"Keşkelerim çok fazla, bunları düşünmemeye çalışıyorum çünkü düşününce kendime çok kızıyorum"

"KIZLARIM EN YAKIN ARKADAŞLARIM"

Hayatındaki en büyük dayanağının kızları Zeynep ve Bergüzar olduğunu söyleyen usta sanatçı, onlarla olan bağını "En büyük arkadaşlarım kızlarım" diyerek tanımlamıştı.

Kızı Bergüzar Korel'in oyunculuğunu tarafsız değerlendiremediğini de esprili bir dille itiraf eden Hülya Darcan, asilliğiyle bir kez daha sosyal medyada "Güzellik mirası anneden kızı geçmiş" yorumlarını beraberinde getirdi.

TANJU KOREL KİMDİR?

Tanju Korel, (d. 10 Ekim 1944, İstanbul - ö. 21 Eylül 2005, İstanbul) Türk sinema oyuncusu ve yönetmeni.

Galatasaray Lisesi'i bitirdikten sonra, Grenoble Üniversitesi'ne girerek eğitimini sürdüren Korel, 1966 yılında bir derginin düzenlediği yarışmaya katılarak birinciliği aktör Murat Soydan ile paylaştı.

Sanat hayatına aynı yıl ilk filmi olan Eşkiya'da rol alarak başlayan sanatçı, sinema dışında dizi filmlerde de oynadı. Kendisi gibi oyuncu olan Hülya Darcan ile evlendi. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve Zeynep Korel'in babasıdır .Bir şirkete bağlı olarak belgesel yönetmenliği de yapan, Tanju Korel, kanser hastalığı nedeniyle öldü. Zincirlikuyu mezarlığında defnedildi.

