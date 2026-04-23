Güzelliği tescilli, asaleti ise genetik! Bergüzar Korel'in annesi yıllara meydan okuyor

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 07:00 ahaber.com.tr Haber Merkezi

1967 yılında Ses Dergisi Güzeli seçilerek gönüllerde taht kuran usta oyuncu Hülya Darcan, güzelliğiği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyor. Kızı Bergüzar Korel ile olan benzerliğiyle dikkat çeken usta isim, şimdilerde kızları ve torunlarıyla sürdürdüğü mutlu hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

1967 yılında Ses Dergisi'nin yarışmasında 3. seçilerek hayatımıza giren, Silahları Ellerinde Öldüler filminden Diriliş Ertuğrul'a kadar sayısız projede devleşen Hülya Darcan, güzelliği ve zarafetiyle bir kez daha gündem oldu.

Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan Bergüzar Korel'in annesi usta sanatçı, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 1974 yılında kendisi gibi oyuncu olan Tanju Korel ile dünyaevine giren Darcan, daha önce katıldığı Empati programında hayatının bilinmeyenlerini anlatmıştı.

"En büyük tutkum ailem" diyen usta isim, kariyerini bırakma kararının arkasında yatan çarpıcı gerçeği açıkladı. Eşi Tanju Korel'in eğitimli bir modern olmasına rağmen çok kıskanç olduğunu belirten Darcan, adeta bir yol ayrımına zorlandığını itiraf etmişti.

"İÇİNDEN ADETA BİR CANAVAR ÇIKTI" Darcan, evliliğinde yaşadığı zorlukları şu sözlerle ifade etmişti: "Tanju'nun bu kadar kıskanç olduğunu bilmiyordum ama evlendikten sonra içinden adeta canavar çıktı. Ya evde oturacaktım ya mesleğimi seçecektim. Evde kıyamet kopmasın diye sustum, alanımdaki ihlallere boyun eğdim. Çok üzüldüğüm, kahrolduğum günlerim oldu."