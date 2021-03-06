Gülben Ergen’in eski eşi Erhan Çelik’e 8 yıla kadar hapis istemi

5 yıl önce anlaşmalı olarak boşanan Gülben Ergen ve Erhan Çelik arasındaki savaş bitmedi. Karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olan ikili, çeşitli suçlardan mahkemelik oldu. Ergen'in avukatı, 2017 yılındaki tedbir dosyasına ilişkin haberleşme içeriklerini basına servis ettiği iddiasıyla Çelik hakkında Aile Mahkemesi'nde şikâyetçi oldu. İddianamede Çelik'in üzerine atılı suçları işlediğinin tespit edilmesi üzerine 8 yıla kadar hapsi istendi.