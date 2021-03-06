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06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Gülben Ergen’in eski eşi Erhan Çelik’e 8 yıla kadar hapis istemi Gülben Ergen’in eski eşi Erhan Çelik’e 8 yıla kadar hapis istemi
5 yıl önce anlaşmalı olarak boşanan Gülben Ergen ve Erhan Çelik arasındaki savaş bitmedi. Karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olan ikili, çeşitli suçlardan mahkemelik oldu. Ergen'in avukatı, 2017 yılındaki tedbir dosyasına ilişkin haberleşme içeriklerini basına servis ettiği iddiasıyla Çelik hakkında Aile Mahkemesi'nde şikâyetçi oldu. İddianamede Çelik'in üzerine atılı suçları işlediğinin tespit edilmesi üzerine 8 yıla kadar hapsi istendi.
Giriş Tarihi: 06.03.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 09:44
Şarkıcı Gülben Ergen ile haber spikeri Erhan Çelik, 5 yıl önce Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nde 'anlaşmalı' olarak boşandı. Ancak taraflar boşanma davasının sona ermesine rağmen birbirlerinden karşılıklı olarak çeşitli suçlardan mahkemelik oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR HABERLEŞME İÇERİKLİNİ İFŞA İDDİASI
Ergen'in avukatı Altın Mimir, 2017 yılındaki tedbir dosyasına ilişkin haberleşme içeriklerini basına servis ettiği iddiasıyla Çelik hakkında Aile Mahkemesi'nde şikâyetçi oldu. Şikâyet dilekçesinde, Çelik'in tedbir dosyasındaki sanatçıyla avukatı arasında gerçekleşen haberleşme içeriklerini delil olarak sunduğu ve bu içerikleri basına servis ettiği iddia edildi.
8 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Hürriyet'in haberine göre, Ergen ile avukatının şikayeti üzerine soruşturma başlatan savcılık, Çelik'in 'kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme' ve 'gizliliğin ihlali' suçlarından 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı.
İddianamede, haber spikerinin üzerine atılı suçları işlediği yapılan tüm hazırlık soruşturması kapsamında anlaşıldığı ve yargılanmasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği ifade edildi.
1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Şarkıcı Gülben Ergen'in oturduğu siteye giderek otomobilini çizdiği belirtilen eski eşi Erhan Çelik, 'mala zarar vermek' suçundan 60 bin TL adli para cezasına, 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise bir yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 60 bin TL'yi 20 eşit taksitte ödemesine karar verilen Erhan Çelik'in hapis cezasını ise mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi.