Gözleri KaraDeniz'in Sado'su Erol Babaoğlu'nun eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta sanatçının kızıymış...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden de tanıdığımız başarılı oyuncu Erol Babaoğlu, atv'nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz'de "Sado" karakteriyle karşımıza çıktı. Yeni bölüm öncesinde oyuncunun hayatını araştıranlar şaşırtıcı bir detaya ulaştı. Babaoğlu, meğer herkesin tanıdığı usta sanatçının kızıyla evliymiş!