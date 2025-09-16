16 Eylül 2025, Salı

Gözleri KaraDeniz'in Sado'su Erol Babaoğlu'nun eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta sanatçının kızıymış...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden de tanıdığımız başarılı oyuncu Erol Babaoğlu, atv'nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz'de "Sado" karakteriyle karşımıza çıktı. Yeni bölüm öncesinde oyuncunun hayatını araştıranlar şaşırtıcı bir detaya ulaştı. Babaoğlu, meğer herkesin tanıdığı usta sanatçının kızıyla evliymiş!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.09.2025 17:02 Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 17:02
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Ömer", "Hudutsuz Sevda" gibi dizilerle hafızalara kazınan Erol Babaoğlu'nun son durağı atv'nin iddialı dizisi "Gözleri KaraDeniz" oldu.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolünde olduğu projede "Sado" karakterini canlandıran başarılı oyuncu, yeni rolüyle büyük beğeni topladı.

Bu akşam ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölüm öncesi oyuncunun hayatı da yakında takibe alındı.

Babaoğlu'nun evli olup olmadığını araştıranlar eşini görünce şaştı kaldı.

2011 yılında evlenen ünlü isim, 2016 yılında kızı Alya ile ilk kez babalık duygusunu tatmıştı.

Erol Babaoğlu, meğer merhum sanatçı Ayla Algan'ın kızı Sevi Algan ile evliymiş...

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan, 2024 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Usta isim, vefat ettiğinde 86 yaşındaydı...

Erol Babaoğlu'nun eşi ve kızı