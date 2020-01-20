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Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?

Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında sorusu gündem oldu. 8. kez evlendiği yönünde haberler magazin dünyasında yer alan Gönül Yazar kaç yaşında sorusuna yanıt aranıyor. Instagram hesabından gelin arabasıyla paylaşım yapan Yazar, "Gelin ata binmiş ya nasip demiş ama bu gelin atta değil arabada" notunu yazdı. İşte Gönül Yazar hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 20.01.2020 00:03 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 00:04
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Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?
Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?

Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında, nereli? 8. kez evlendiği iddia edilen Gönül Yazar'ın yaşı merak konusu oldu. Kendisinden 32 yaş küçük olan yönetmen sevgilisi Rüzgar Mağden ile evlendiği şeklinde iddialar ortaya atılan Gönül Yazar magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Gönül Yazar kimdir? İşte hakkında merak edilen bilgiler!

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Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?
Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?

GÖNÜL YAZAR KİMDİR?

Gönül Yazar, 12 Ağustos 1936'da İzmir'de Babası Erzincanlı yol müteahhidi Mehmet Bey ile Yugoslav göçmeni annesi Fatma Hanım'ın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Asıl adı Mürşide Gönül Özyenginer'dir. Belma adında ablası vardır. Ses sanatçısı Belkıs Özener (d.1940) kardeşidir.

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Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?
Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?

Anne babası o 6 yaşında iken boşanmıştır. Sanat hayatına, 1952 yılında 15 yaşında iken "Ege Ses Kraliçesi Yarışması"nı kazanarak başladı. Necdet Yazar'la evlenmesinin ardından Ankara Radyosu'na girdi. Burada; Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan gibi değerli isimlerle çalışma fırsatı oldu.

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Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?
Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?

Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı, başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı 1960 yapımı "Taş Bebek" filmindeki rolüyle büyük beğeni topladı. Film o kadar beğenilmişti ki, "Taş Bebek" lakabı sanat hayatı boyunca anılacağı isim olacaktı.

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Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?
Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?

Müzik dünyasına adımını, 1962 yılında, ilk kaydı olan "Bak Bir Varmış / Takamadım Başıma Yıldızlardan Tacımı" 78'liği ile yaptı. İlk 45'liğini ise 1965'te "Kelebeğim / Hayran Olurum Aşkı Bilene" adıyla çıkardı.