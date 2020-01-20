Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?

Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında sorusu gündem oldu. 8. kez evlendiği yönünde haberler magazin dünyasında yer alan Gönül Yazar kaç yaşında sorusuna yanıt aranıyor. Instagram hesabından gelin arabasıyla paylaşım yapan Yazar, "Gelin ata binmiş ya nasip demiş ama bu gelin atta değil arabada" notunu yazdı. İşte Gönül Yazar hakkında merak edilenler…