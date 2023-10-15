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Gönül Dağı Mihriban öldü mü? Gönül Dağı Mihriban kimdir, diziden ayrılıyor mu?

"Gönül Dağı Mihriban öldü mü?" sorusunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin son fragmanı, izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı. Mihriban'ın doğum anı, dizinin takipçilerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Gönül Dağı'nın karakterlerinden biri olan Mihriban'ın yaşayacağı bu kritik an, dizinin akışını büyük ölçüde etkileyebilir. İzleyiciler, Mihriban'ın sağlığı ve bebeğin durumu hakkında endişeli bekleyiş içinde. Pek, Gönül Dağı Mihriman diziden ayrıldı mı? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 15.10.2023 21:27 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 21:29
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Gönül Dağı Mihriban öldü mü? Gönül Dağı Mihriban kimdir, diziden ayrılıyor mu?

"Gönül Dağı Mihriman öldü mü,diziden ayrıldı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. TRT 1'in sevilen dizilerinden biri olan "Gönül Dağı," izleyicileri her yeni bölümünde heyecanlandırmaya devam ederken, son bölümlerde yaşanan gelişmelerle Mihriban karakterinin akıbeti ve Hande Nur Tekin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gönül Dağı Mihriban öldü mü? Gönül Dağı Mihriban kimdir, diziden ayrılıyor mu?

GÖNÜL DAĞI MİHRİMAN ÖLDÜ MÜ?

Gönül Dağı'nın 109. bölüm fragmanında Mihriban'ın doğumhaneye alındığı görülüyor. O sırada hemşire ''Doğum riskliymiş şimdiden haberiniz olsun'' diyor.

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Gönül Dağı Mihriban öldü mü? Gönül Dağı Mihriban kimdir, diziden ayrılıyor mu?

Rıfat oracıkta yere yığılırken Mihriban'ın ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak.

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Gönül Dağı Mihriban öldü mü? Gönül Dağı Mihriban kimdir, diziden ayrılıyor mu?

Mihriban karakterini canlandıran Hande Nur Tekin'in diziye veda edip etmeyeceği 109. bölümde netlik kazanacak.

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Gönül Dağı Mihriban öldü mü? Gönül Dağı Mihriban kimdir, diziden ayrılıyor mu?

YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Taner, duygularının farkına varmıştır ancak Zafer ve ailesi Selma'yı istemeye gelmeye karar vermiştir. Asuman müziği bırakmaya karar verir. Ramazan'ın gönlü buna razı olmaz.