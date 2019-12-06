Garip filminin Fatoş'u Ece Alton son haliyle herkesi şaşırttı

Garip filmiyle ünlenen Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Garip filmi Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden birisiydi. Filmde yer alan oyuncular da yıllarca filmdeki rolleriyle tanındı. Garip filminin çocuk oyuncusu Fatoş'u canlandıran Ece Alton da o oyunculardan biri oldu. Herkesin çocukluğunu bildiği oyuncunun şimdiki görüntüsünü görenler 'yok artık' dedirtti. Peki Garip filmindeki Fatoş rolüyle büyük beğeni kazanan Ece Alton yıllar sonra nasıl görünüyor? Türkiye'nin merak ettiği Ece Alton'un son hali...