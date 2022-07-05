05 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gamze Özçelik'in kardeşi görenleri hayran bıraktı! Ablasının kopyası...

Gamze Özçelik'in kardeşi görenleri hayran bıraktı! Ablasının kopyası...

Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Gamze Özçelik, diiziden ayrılmasının ardından kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanların yardımına koşmaya başladı. Yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden Özçelik hayranları tarafından yakından takibe alındı. Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri benzerliklerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra tesettüre girerek mütedeyyin bir çizgiyi benimsedi. İşte Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri.

Giriş Tarihi: 05.07.2022 17:20 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 17:20
  • 1
  • 112
Gamze Özçelik’in kardeşi görenleri hayran bıraktı! Ablasının kopyası...

Arka Sokaklar dizisinin unutulmaz karakterlerinden 'Zeynep Komiser'e hayat veren Gamze Özçelik gündeme geldi. Gamze Özçelik'in ortaya çıkan kardeşi Meltem Özçelik'le benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Gamze Özçelik başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 112
Gamze Özçelik’in kardeşi görenleri hayran bıraktı! Ablasının kopyası...

İSMAİL HACIOĞLU'NUN KARDEŞİ KARDELEN HACIOĞLU

  • 3
  • 112
Gamze Özçelik’in kardeşi görenleri hayran bıraktı! Ablasının kopyası...
  • 4
  • 112
Gamze Özçelik’in kardeşi görenleri hayran bıraktı! Ablasının kopyası...
  • 5
  • 112
Gamze Özçelik’in kardeşi görenleri hayran bıraktı! Ablasının kopyası...

BARIŞ ARDUÇ AĞABEYİ ONUR ARDUÇ VE KARDEŞİ MERT ARDUÇ