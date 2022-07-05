Gamze Özçelik'in kardeşi görenleri hayran bıraktı! Ablasının kopyası...

Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Gamze Özçelik, diiziden ayrılmasının ardından kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanların yardımına koşmaya başladı. Yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden Özçelik hayranları tarafından yakından takibe alındı. Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri benzerliklerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra tesettüre girerek mütedeyyin bir çizgiyi benimsedi. İşte Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri.