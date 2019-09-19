19 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı!

Gamze Özçelik ayrıldığı eşi Uğur Pektaş ile aylar önce yeniden barıştı ve ilişkilerine bir şans daha verdi. Bir televizyon yarışmasında kazandığı birincilik ile tanınan Uğur Pektaş, Gamze Özçelik'le rol aldığı dizide tanıştı. Arka Sokaklar dizisinin senaryosu gerçek oldu ve Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik evlendi. Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş dövüş sporlarıyla da ilgileniyor. Uzun bir süredir televizyon dünyasından uzak duran Uğur Pektaş'ın ne yaptığı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 19.09.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 10:22
  • 1
  • 77
Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı!

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gamze Özçelik'in bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı.

  • 2
  • 77
Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı!

İşte başta Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş olmak üzere ünlülerin eşleri.

  • 3
  • 77
Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı!

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

  • 4
  • 77
Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı!

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

  • 5
  • 77
Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı!

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu