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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan son haliyle şaşırttı! Bakın kime benzedi
Arka Sokaklar setinde tanışan Gamze Özöçelik ve Uğur Pektaş 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. 3 yıl sonra ayrılık kararı alan ikilinin bu evliliğinden bir oğlu olmuştu. Gözlerden uzak büyüyen Murathan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu bakın kime benzedi...
Giriş Tarihi: 24.04.2023 14:27Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 14:27