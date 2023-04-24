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Haberler Galeri Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan son haliyle şaşırttı! Bakın kime benzedi

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan son haliyle şaşırttı! Bakın kime benzedi

Arka Sokaklar setinde tanışan Gamze Özöçelik ve Uğur Pektaş 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. 3 yıl sonra ayrılık kararı alan ikilinin bu evliliğinden bir oğlu olmuştu. Gözlerden uzak büyüyen Murathan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu bakın kime benzedi...

Giriş Tarihi: 24.04.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 14:27
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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğlu Murathan son haliyle şaşırttı! Bakın kime benzedi

Arka Sokaklar setinde tanışan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olan çift 2011 tarihinde boşandı.

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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğlu Murathan son haliyle şaşırttı! Bakın kime benzedi

Evliliklerini sonlandırmasının ardından sanat dünyasından elini çeken Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Bir süredir iki oyuncu da gözlerden uzak yaşamaya devam ederken, zaman zaman sosyal medyada gündem olmaya devam etti.

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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğlu Murathan son haliyle şaşırttı! Bakın kime benzedi

Çiftin oğlu Murathan ise merak konusu oldu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Gamze Özçelik veUğur Pektaş'ın oğlu Murat'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Murathan...

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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğlu Murathan son haliyle şaşırttı! Bakın kime benzedi

EMİNE ÜN'ÜN KIZI DURU KINAY

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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğlu Murathan son haliyle şaşırttı! Bakın kime benzedi

EMİNE ÜN'ÜN KIZI DURU KINAY