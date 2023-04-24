Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğlu Murathan son haliyle şaşırttı! Bakın kime benzedi

Evliliklerini sonlandırmasının ardından sanat dünyasından elini çeken Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Bir süredir iki oyuncu da gözlerden uzak yaşamaya devam ederken, zaman zaman sosyal medyada gündem olmaya devam etti.