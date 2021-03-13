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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu gündem oldu! İşte Murathan...

Bir dönemin en popüler oyuncularından olan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, Arka Sokaklar'dan ayrılmalarının ardından kendilerine çok farklı yaşamlar kurdular. 2011 yılında boşanan çift, ayrılığın ardından sanat dünyasından ellerini çekti. Gamze Özçelik kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardım elçisi olurken Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren çift, yeniden sosyal medyada gündem oldu. Çiftin oğulları Murathan Pektaş ise merak konusu oldu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Gamze Özçelik veUğur Pektaş'ın oğlu Murat'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Murathan...

Giriş Tarihi: 13.03.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 10:35
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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu gündem oldu! İşte Murathan...

Arka Sokaklar dizisinden ayrılmalarının ardından sanat dünyasından ellerini çeken Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Bir süredir iki oyuncu da gözlerden uzak yaşamaya devam ederken, zaman zaman sosyal medyada gündem olmaya devam etti. Çiftin oğlu Murathan ise merak konusu oldu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği AGamze Özçelik veUğur Pektaş'ın oğlu Murat'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Murathan...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu gündem oldu! İşte Murathan...

PELİN AKİL VE ANIL ALTAN'IN İKİZLERİ ALİN VE LİNA

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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu gündem oldu! İşte Murathan...

PELİN AKİL VE ANIL ALTAN'IN İKİZLERİ ALİN VE LİNA

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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu gündem oldu! İşte Murathan...

PELİN AKİL VE ANIL ALTAN'IN İKİZLERİ ALİN VE LİNA

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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu gündem oldu! İşte Murathan...

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