Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu harekete geçti!

Aslı Bekiroğlu, siber saldırıya uğramış ve icloud hesabından çalınan fotoğraf ve görüntüleri internet üzerinden yayılmıştı. Bekiroğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada konuyu yargıya taşıdığını duyurdu. Kendisine hakarette bulunan ve fotoğraflarını paylaşan herkese dava açtığını söyleyen Bekiroğlu, "'Hepimize nasıl dava açılacak' diye düşünmeyin, açtım." dedi.