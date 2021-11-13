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Fotoğrafı şaşkına çevirmişti! Demet Özdemir iddiaları ti’ye aldı! “Bugün estetiği fazla kaçırdım”

Son yılların en popüler oyuncularından olan Demet Özdemir, yüzündeki değişimle sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıllar içinde yaşadığı değişimle sık sık gündeme gelen güzel oyuncunun yeniden estetik yaptırdığı iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdemir, iddiaları ti'ye aldı.

Giriş Tarihi: 13.11.2021 16:10
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Fotoğrafı şaşkına çevirmişti! Demet Özdemir iddiaları ti’ye aldı! “Bugün estetiği fazla kaçırdım”

Mert Vidinli, Instagram hesabından Demet Özdemir ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun yüzündeki farklılık, kısa sürede 'estetik' iddialarını beraberinde getirdi.

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Fotoğrafı şaşkına çevirmişti! Demet Özdemir iddiaları ti’ye aldı! “Bugün estetiği fazla kaçırdım”

Doğallıktan yana olduğunu ve geçtiğimiz günlerde yüz yogasına başladığını açıklayan Demet Özdemir, hakkındaki haberlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberleri ti'ye aldı.

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Fotoğrafı şaşkına çevirmişti! Demet Özdemir iddiaları ti’ye aldı! “Bugün estetiği fazla kaçırdım”

Sosyal medya hesabından filtreli bir fotoğrafını paylaşan 29 yaşındaki oyuncu, "Bugün estetiği fazla kaçırdım" notunu düştü.

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Fotoğrafı şaşkına çevirmişti! Demet Özdemir iddiaları ti’ye aldı! “Bugün estetiği fazla kaçırdım”

Güzel oyuncunun estetik operasyonlarla yaşadığı inanılmaz değişim ise görenleri şoke etti.

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Fotoğrafı şaşkına çevirmişti! Demet Özdemir iddiaları ti’ye aldı! “Bugün estetiği fazla kaçırdım”

İşte Demet Özdemir ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali…