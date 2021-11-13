13 Kasım 2021, Cumartesi
Fotoğrafı şaşkına çevirmişti! Demet Özdemir iddiaları ti’ye aldı! “Bugün estetiği fazla kaçırdım”
Son yılların en popüler oyuncularından olan Demet Özdemir, yüzündeki değişimle sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıllar içinde yaşadığı değişimle sık sık gündeme gelen güzel oyuncunun yeniden estetik yaptırdığı iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdemir, iddiaları ti'ye aldı.
Giriş Tarihi: 13.11.2021 16:10
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