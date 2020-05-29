Fikret Kuşkan'ın eski eşi Bahar Kerimoğlu 'psikolojik şiddet' iddialarına ilk kez yanıt verdi: Her şeye inanmayın

Oyuncu, "Bugün çocukların dışarı çıkma günü. Biz de evden azıcık kaçtık" dedi. Kerimoğlu, eski eşi Fikret Kuşkan'ın mahkemeye başvurarak hakkında koruma talep etmesi hakkında "Fikret babamız, gayet iyi. Her şey yolunda. Duyduğunuz her şeye inanmayın. Şahane bir oğlumuz var. Oğlumuzun babası Fikret, annesiyse ben... İyiyiz çok teşekkürler" açıklamasını yaptı.