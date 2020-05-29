HaberlerGaleriFikret Kuşkan'ın eski eşi Bahar Kerimoğlu 'psikolojik şiddet' iddialarına ilk kez yanıt verdi: Her şeye inanmayın
Fikret Kuşkan'ın eski eşi Bahar Kerimoğlu 'psikolojik şiddet' iddialarına ilk kez yanıt verdi: Her şeye inanmayın
Fikret Kuşkan ve Bahar Kerimoğlu 4 yıllık evliliklerini 2009 yılında bitirmişti. Fikret Kuşkan'ın Arsevi Özkara ile evlenmesinin ardından ikilinin arasındaki sorunlar yeniden alevlendi. Fikret Kuşkan Bahar Kerimoğlu'na karşı koruma talep ederek mahkemeye başvurmuş ve Kerimoğlu'nun kendisine hakaret ettiğini ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürmüştü. Önceki gün oğlu Kuzgun ile Bebek'te görüntülenen Kerimoğlu, 'psikolojik şiddet' iddialarına ilk kez yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 29.05.2020 10:28Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 10:32