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Haberler Galeri Fikret Kuşkan'ın eski eşi Bahar Kerimoğlu 'psikolojik şiddet' iddialarına ilk kez yanıt verdi: Her şeye inanmayın

Fikret Kuşkan'ın eski eşi Bahar Kerimoğlu 'psikolojik şiddet' iddialarına ilk kez yanıt verdi: Her şeye inanmayın

Fikret Kuşkan ve Bahar Kerimoğlu 4 yıllık evliliklerini 2009 yılında bitirmişti. Fikret Kuşkan'ın Arsevi Özkara ile evlenmesinin ardından ikilinin arasındaki sorunlar yeniden alevlendi. Fikret Kuşkan Bahar Kerimoğlu'na karşı koruma talep ederek mahkemeye başvurmuş ve Kerimoğlu'nun kendisine hakaret ettiğini ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürmüştü. Önceki gün oğlu Kuzgun ile Bebek'te görüntülenen Kerimoğlu, 'psikolojik şiddet' iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 29.05.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 10:32
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Fikret Kuşkan'ın eski eşi Bahar Kerimoğlu 'psikolojik şiddet' iddialarına ilk kez yanıt verdi: Her şeye inanmayın

Bahar Kerimoğlu, 2009 yılında boşandığı Fikret Kuşkan ile evliliğinden olan oğlu Kuzgun Kuşkan'la birlikte Bebek'te görüntülendi.

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Fikret Kuşkan'ın eski eşi Bahar Kerimoğlu 'psikolojik şiddet' iddialarına ilk kez yanıt verdi: Her şeye inanmayın

Geçtiğimiz haftalarda Fikret Kuşkan'la yeniden davalık oldukları yönündeki haberlerle gündeme gelen Kerimoğlu, 'psikolojik şiddet' iddialarına ilk kez yanıt verdi.

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Fikret Kuşkan'ın eski eşi Bahar Kerimoğlu 'psikolojik şiddet' iddialarına ilk kez yanıt verdi: Her şeye inanmayın

Oyuncu, "Bugün çocukların dışarı çıkma günü. Biz de evden azıcık kaçtık" dedi. Kerimoğlu, eski eşi Fikret Kuşkan'ın mahkemeye başvurarak hakkında koruma talep etmesi hakkında "Fikret babamız, gayet iyi. Her şey yolunda. Duyduğunuz her şeye inanmayın. Şahane bir oğlumuz var. Oğlumuzun babası Fikret, annesiyse ben... İyiyiz çok teşekkürler" açıklamasını yaptı.

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Fikret Kuşkan'ın eski eşi Bahar Kerimoğlu 'psikolojik şiddet' iddialarına ilk kez yanıt verdi: Her şeye inanmayın

Fikret Kuşkan ve Bahar Kerimoğlu 4 yıllık evliliklerini 2009 yılında bitirmişti. Fikret Kuşkan'ın Arsevi Özkara ile evlenmesinin ardından ikilinin arasındaki sorunlar yeniden alevlendi.

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Fikret Kuşkan'ın eski eşi Bahar Kerimoğlu 'psikolojik şiddet' iddialarına ilk kez yanıt verdi: Her şeye inanmayın

Fikret Kuşkan, mahkemeye başvurarak eski eşi Bahar Kerimoğlu hakkında koruma talep etti. Oyuncu, Kerimoğlu'nun kendisine hakaret ettiğini ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü.