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Feyza Aktan’dan Özcan Deniz’e gizli kamera suçlaması! Özel hallerini kayıt altına aldırmış

Velayet ve darp davalarında karşı karşıya gelen Feyza Aktan ve Özcan Deniz arasında sular durulmadı. Aktan, Özcan Deniz'in ardından kız kardeşi Sibel Sermerci hakkında da suç duyurusunda bulundu. Dilekçede yer alan gizli kamera suçlaması şoke etti.

Giriş Tarihi: 24.09.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 11:07
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Feyza Aktan’dan Özcan Deniz’e gizli kamera suçlaması! Özel hallerini kayıt altına aldırmış

Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 2018 yılında nikah masasına oturmuş ancak çiftin mutluluğu kısa sürmüştü. Boşandıktan kısa süre sonra barışan çiftin yeniden evlenmesi beklenirken, bu kez karşılıklı suçlamalar gelmişti.

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Feyza Aktan’dan Özcan Deniz’e gizli kamera suçlaması! Özel hallerini kayıt altına aldırmış

GİZLİ KAMERA SUÇLAMASI

Feyza Aktan, çocuğu Kuzey'le oturduğu eve kamera yerleştirerek kendisini izledikleri, görüntüleri montajlayarak basına sızdırdıkları ve kendisine iftira attıkları iddiasıyla eski eşi Özcan Deniz ve kız kardeşi Sibel Semerci hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Feyza Aktan’dan Özcan Deniz’e gizli kamera suçlaması! Özel hallerini kayıt altına aldırmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı Emek Emre aracılığıyla başvuran Aktan, sürekli olarak evinin izlenmesinden, görüntülerin kaydedilmesinden ve kendisine hesap sorulmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

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Feyza Aktan’dan Özcan Deniz’e gizli kamera suçlaması! Özel hallerini kayıt altına aldırmış


Hürriyet'in haberine göre; Feyza Aktan'ın avukatı Emek Emre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede şu detaylara dikkat çekti:

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Feyza Aktan’dan Özcan Deniz’e gizli kamera suçlaması! Özel hallerini kayıt altına aldırmış

ÖZEL HALLERİNİ KAYIT ALTINA ALDI

"Evdeki bakıcı, şüphelilerin talimatıyla müvekkili tahrik etmiştir. Bu anları haksız ve hukuksuz şekilde kayıt altına alan Özcan Deniz ve Sibel Semerci müvekkilin bakıcıya bağırdığı kısmı basına servis etmiştir..."