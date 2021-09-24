Feyza Aktan’dan Özcan Deniz’e gizli kamera suçlaması! Özel hallerini kayıt altına aldırmış

Velayet ve darp davalarında karşı karşıya gelen Feyza Aktan ve Özcan Deniz arasında sular durulmadı. Aktan, Özcan Deniz'in ardından kız kardeşi Sibel Sermerci hakkında da suç duyurusunda bulundu. Dilekçede yer alan gizli kamera suçlaması şoke etti.