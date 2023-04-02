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Fahriye Evcen’in Burak Özçivit paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Sonunu ben de beklemiyordum”

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikili son videoları ile ilgi odağı oldu. Eşi Burak Özçivit'le arabadaki hallerini "Sonunu ben de beklemiyordum" notuyla paylaşan Evcen kısa sürede sosyal medyada viral oldu. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 02.04.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 09:24
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Fahriye Evcen’in Burak Özçivit paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Sonunu ben de beklemiyordum”

Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan aşklarını 2017 yılında nikah masasına taşıyan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

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Fahriye Evcen’in Burak Özçivit paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Sonunu ben de beklemiyordum”

SÜRPRİZ SONLU VİDEO

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Fahriye Evcen, bu defa Instagram hesabından paylaştığı kısa video ile dikkat çekti.

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Fahriye Evcen’in Burak Özçivit paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Sonunu ben de beklemiyordum”

Eşi Burak Özçivit'le birlikte arabada seyahat ederken gözlük filtresi kullanarak çektiği videoyu paylaşan Fahriye Evcen altına da "Sonunu ben de beklemiyordum" notunu düştü.

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Fahriye Evcen’in Burak Özçivit paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Sonunu ben de beklemiyordum”

İşte Fahriye Evcen'in eğlenceli paylaşımı...

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Fahriye Evcen’in Burak Özçivit paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Sonunu ben de beklemiyordum”