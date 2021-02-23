Fahriye Evcen makyajsız paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Burak Özçivit Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estirirken Fahriye Evcen de paylaşımlarıyla sosyal medyada olay olmaya devam ediyor. Yaptığı her paylaşıma beğeni yağan Evcen, son paylaşımıyla kendisine hayran bıraktı. Makyajsız fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, güzelliğiyle büyüledi. İşte Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in sıfır makyaj hali...