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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Fahriye Evcen makyajsız paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Fahriye Evcen makyajsız paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!
Burak Özçivit Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estirirken Fahriye Evcen de paylaşımlarıyla sosyal medyada olay olmaya devam ediyor. Yaptığı her paylaşıma beğeni yağan Evcen, son paylaşımıyla kendisine hayran bıraktı. Makyajsız fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, güzelliğiyle büyüledi. İşte Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in sıfır makyaj hali...
Giriş Tarihi: 23.02.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 10:13
Fahriye Evcen, yine paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Son yaptığı paylaşım ile doğal güzelliğini sergileyen güzel oyuncu takipçilerini büyüledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Evcen bu kez hayranlarının karşısına sıfır makyaj hali ile çıktı.
Fahriye Evcen paylaşımıyla makyajsız haline ne kadar güvendiğini gösterdi.
Yaptığı her paylaşıma beğeni yağan oyuncu Fahriye Evcen'in makyajsız hali herkesi büyüledi. İşte Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in sıfır makyaj hali…
Aslıhan Güner