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Fahriye Evcen makyajsız paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Burak Özçivit Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estirirken Fahriye Evcen de paylaşımlarıyla sosyal medyada olay olmaya devam ediyor. Yaptığı her paylaşıma beğeni yağan Evcen, son paylaşımıyla kendisine hayran bıraktı. Makyajsız fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, güzelliğiyle büyüledi. İşte Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in sıfır makyaj hali...

Giriş Tarihi: 23.02.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 10:13
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Fahriye Evcen makyajsız paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Fahriye Evcen, yine paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Son yaptığı paylaşım ile doğal güzelliğini sergileyen güzel oyuncu takipçilerini büyüledi.

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Fahriye Evcen makyajsız paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Evcen bu kez hayranlarının karşısına sıfır makyaj hali ile çıktı.

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Fahriye Evcen makyajsız paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Fahriye Evcen paylaşımıyla makyajsız haline ne kadar güvendiğini gösterdi.

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Fahriye Evcen makyajsız paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Yaptığı her paylaşıma beğeni yağan oyuncu Fahriye Evcen'in makyajsız hali herkesi büyüledi. İşte Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in sıfır makyaj hali…

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Fahriye Evcen makyajsız paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Aslıhan Güner