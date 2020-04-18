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Haberler Galeri Fahriye Evcen Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit’i sildi! Fahriye Evcen ve görümcesi arasında neler oluyor?

Fahriye Evcen Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit’i sildi! Fahriye Evcen ve görümcesi arasında neler oluyor?

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ve kardeşi Burçun Özçivit arasında şaşırtan gelişme yaşandı. Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, görümcesi Burçun Özçivit'i sosyal medyadan sildi. Araları bozuk olduğu iddia edilen Evcen ve Burçun Özçivit arasında neler yaşandığı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 18.04.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 11:22
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Fahriye Evcen Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit’i sildi! Fahriye Evcen ve görümcesi arasında neler oluyor?

Oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit'i takipten çıkardı.

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Fahriye Evcen Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit’i sildi! Fahriye Evcen ve görümcesi arasında neler oluyor?

GÖRÜMCESİNİ SİLDİ

Özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayan ve hep gizli kalmasına önem veren Fahriye Evcen'in arası uzun bir süredir görümcesi Burçun Özçivit ile açık. Aralarında meselenin ne olduğu bilinmeyen ikiliden Evcen, Instagram hesabından görümcesini sildi. Evcen'in bu hamleyi niye yaptığı ise henüz bilinmiyor.

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Fahriye Evcen Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit’i sildi! Fahriye Evcen ve görümcesi arasında neler oluyor?

KİMSEYİ TAKİP ETMİYOR
Evcen 9 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından sadece 211 kişiyi takip ediyor. Burçun Özçivit ise Instagram hesabından kimseyi takip etmiyor.

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Fahriye Evcen Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit’i sildi! Fahriye Evcen ve görümcesi arasında neler oluyor?

Yaşanan gelişme sonrası Burak Özçivit'in baldızı Ayşen Evcen ile fotoğrafları gündeme oturdu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı.

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Fahriye Evcen Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit’i sildi! Fahriye Evcen ve görümcesi arasında neler oluyor?

İşte Burak Özçivit ve ünlülerin akrabaları ile olan pozları...