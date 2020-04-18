Fahriye Evcen Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit’i sildi! Fahriye Evcen ve görümcesi arasında neler oluyor?

GÖRÜMCESİNİ SİLDİ

Özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayan ve hep gizli kalmasına önem veren Fahriye Evcen'in arası uzun bir süredir görümcesi Burçun Özçivit ile açık. Aralarında meselenin ne olduğu bilinmeyen ikiliden Evcen, Instagram hesabından görümcesini sildi. Evcen'in bu hamleyi niye yaptığı ise henüz bilinmiyor.

