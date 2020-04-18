HaberlerGaleriFahriye Evcen Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit’i sildi! Fahriye Evcen ve görümcesi arasında neler oluyor?
Fahriye Evcen Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit’i sildi! Fahriye Evcen ve görümcesi arasında neler oluyor?
Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ve kardeşi Burçun Özçivit arasında şaşırtan gelişme yaşandı. Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, görümcesi Burçun Özçivit'i sosyal medyadan sildi. Araları bozuk olduğu iddia edilen Evcen ve Burçun Özçivit arasında neler yaşandığı merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 18.04.2020 11:17Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 11:22