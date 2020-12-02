Ezel dizisinin Ömer'i herkesi şaşırttı! İşte İsmail Filiz'in son hali

atv'de reyting rekorları kıran ve Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden birisi olarak gösterilen Ezel son günlerde yine adından söz ettirdi. Ezel dizisinde Ömer karakterini canlandıran ve gösterdiği performans ile adından söz ettiren İsmail Filiz sosyal medyanın gündemine oturdu.