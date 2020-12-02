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Haberler Galeri Ezel dizisinin Ömer'i herkesi şaşırttı! İşte İsmail Filiz'in son hali

Ezel dizisinin Ömer'i herkesi şaşırttı! İşte İsmail Filiz'in son hali

atv'de reyting rekorları kıran ve Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden birisi olarak gösterilen Ezel son günlerde yine adından söz ettirdi. Ezel dizisinde Ömer karakterini canlandıran ve gösterdiği performans ile adından söz ettiren İsmail Filiz sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 02.12.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 12:47
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Ezel dizisinin Ömer'i herkesi şaşırttı! İşte İsmail Filiz'in son hali
Ezel dizisinin Ömer'i herkesi şaşırttı! İşte İsmail Filiz'in son hali

Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden birisi olarak gösterilen Ezel'de Ömer karakterini canlandıran İsmail Filiz sosyal medyaya damga vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ezel dizisinin Ömer'i herkesi şaşırttı! İşte İsmail Filiz'in son hali
Ezel dizisinin Ömer'i herkesi şaşırttı! İşte İsmail Filiz'in son hali

Dizide gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Filiz'in son hali herkesi şaşırttı.

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Ezel dizisinin Ömer'i herkesi şaşırttı! İşte İsmail Filiz'in son hali
Ezel dizisinin Ömer'i herkesi şaşırttı! İşte İsmail Filiz'in son hali

İşte başta İsmail Filiz olmak üzere birçok ünlü ismin değişimini sizler için derledik.

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Ezel dizisinin Ömer'i herkesi şaşırttı! İşte İsmail Filiz'in son hali
Ezel dizisinin Ömer'i herkesi şaşırttı! İşte İsmail Filiz'in son hali

Oktay Kaynarca

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Ezel dizisinin Ömer'i herkesi şaşırttı! İşte İsmail Filiz'in son hali
Ezel dizisinin Ömer'i herkesi şaşırttı! İşte İsmail Filiz'in son hali

Nihat Nikerel