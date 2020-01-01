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Evlilik nedeni ortaya çıktı! Sıla’nın sevgilisi Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, nereli?

Sıla ve Hazer Amani evliliği magazin gündemine bomba gibi düştü. Sıla'nın hamile olduğu için Hazer Amani'yle evlendiği iddia ediliyor. Hazer Amani kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Hazer Amani kimdir, kaç yaşında, nereli? Hazer Amani'nin bir program projesi vasıtasıyla tanıştığı ve Ocak 2019'dan bu yana birlikte olduğu şarkıcı Sıla ile 2020 yılının ilk günlerinde nikah masasına oturacağı konuşuluyor. Sıla ve Hazer'in evlilik için böylesine acele etme nedenleri ise iddialara göre Sıla'nın hamile olması.

Giriş Tarihi: 01.01.2020 18:51 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 18:52
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Evlilik nedeni ortaya çıktı! Sıla’nın sevgilisi Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, nereli?

Hazer Amani kimdir? Sıla'nın sevgilisi Hazer Amani kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü şarkıcı Sıla ile Hazer Amani arasındaki aşk iddiaları magazin gündemini sarstı. İkilinin bir anda evlilik kararı almalarının ardında Sıla'nın hamileliği olduğu iddia edildi. Tanışmalarının birinci yılında 13 Ocak 2020'de nikah masasına oturarak bir ömür boyu sürecek evliliğe 'evet' demeye hazırlanan ikili hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Sıla ve Hazer'in evlilik konusunda ellerini bu kadar çabuk tutmasının altında magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre bebek yatıyor. Peki, Hazer Amani kimdir?

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Evlilik nedeni ortaya çıktı! Sıla’nın sevgilisi Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, nereli?

Yaşadıkları sürpriz aşk ile magazin gündeminden düşmeyen Sıla ve Hazer Amani cephesinden şok bir iddia ortaya atıldı. 2020 yılının ocak ayında nikah masasına oturmaya hazırlandıkları iddia edilen çiftin böylesine acele etmesinin altında hamileliğin yattığı konuşuluyor.

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Evlilik nedeni ortaya çıktı! Sıla’nın sevgilisi Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, nereli?

2. Sayfa adlı programda ortaya atılan iddiaya göre şarkıcı Sıla 1,5 aylık hamile ve bu yüzden de ikili Sıla'nın karnı daha da belirginleşmeden nikah masasına oturacaklar.

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Evlilik nedeni ortaya çıktı! Sıla’nın sevgilisi Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, nereli?

Hazer Amani henüz Deniz Mumcuoğlu ile evliyken gece yarısı bir aracın içerisinde Sıla ile sarmaş dolaş görüntülenmiş ve akabinde yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu.

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Evlilik nedeni ortaya çıktı! Sıla’nın sevgilisi Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, nereli?

O gece bir proje için bir araya geldiklerini belirten Hazer Amani'nin fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından eşi Deniz Mumcuoğlu boşanma kararı alarak en kısa sürede Hazer Amani ile evliliğini bitirmişti. Yasak aşk her ne kadar devam etse de ikili bir türlü sevgili olduklarını açıklamadı.