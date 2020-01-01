Evlilik nedeni ortaya çıktı! Sıla’nın sevgilisi Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, nereli?

Sıla ve Hazer Amani evliliği magazin gündemine bomba gibi düştü. Sıla'nın hamile olduğu için Hazer Amani'yle evlendiği iddia ediliyor. Hazer Amani kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Hazer Amani kimdir, kaç yaşında, nereli? Hazer Amani'nin bir program projesi vasıtasıyla tanıştığı ve Ocak 2019'dan bu yana birlikte olduğu şarkıcı Sıla ile 2020 yılının ilk günlerinde nikah masasına oturacağı konuşuluyor. Sıla ve Hazer'in evlilik için böylesine acele etme nedenleri ise iddialara göre Sıla'nın hamile olması.