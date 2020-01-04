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Evden kaçtığı iddia edilen Meltem Miraloğlu’ndan açıklama geldi! Patrick’ten ayrıldı mı?
Meltem Miraloğlu, ABD'de kendisinden 48 yaş büyük Patrcik ile yaptığı evlilikle adından söz ettirirken Miraloğlu'nun geçtiğimiz hafta eşine, "Chicago'daki teyzeme gideceğim" deyip evden kaçtığı iddiası gündeme geldi. Haberlerin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla iddiaları güçlendiren Miraloğlu evden kaçtığı iddiasına cevap verdi.
Giriş Tarihi: 04.01.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 09:40
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