04 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Evden kaçtığı iddia edilen Meltem Miraloğlu’ndan açıklama geldi! Patrick’ten ayrıldı mı?

Meltem Miraloğlu, ABD'de kendisinden 48 yaş büyük Patrcik ile yaptığı evlilikle adından söz ettirirken Miraloğlu'nun geçtiğimiz hafta eşine, "Chicago'daki teyzeme gideceğim" deyip evden kaçtığı iddiası gündeme geldi. Haberlerin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla iddiaları güçlendiren Miraloğlu evden kaçtığı iddiasına cevap verdi.

Giriş Tarihi: 04.01.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 09:40
  • 1
  • 8
Evden kaçtığı iddia edilen Meltem Miraloğlu’ndan açıklama geldi! Patrick’ten ayrıldı mı?

"Hayat Devam Ediyor" dizisinin çocuk gelini olarak tanınan Meltem Miraloğlu birkaç ay önce Patrick isimli 80 yaşındaki Amerikalı işadamıyla evlenmiş, geçtiğimiz hafta da eşine "Chicago'daki teyzeme gideceğim" diyerek evden kaçtığı haberleriyle gündeme gelmişti.

  • 2
  • 8
Evden kaçtığı iddia edilen Meltem Miraloğlu’ndan açıklama geldi! Patrick’ten ayrıldı mı?

İzini kaybettirdiği söylenen oyuncu sosyal medyadan yaptığı son paylaşımıyla da iddiaları güçlendirmişti.

  • 3
  • 8
Evden kaçtığı iddia edilen Meltem Miraloğlu’ndan açıklama geldi! Patrick’ten ayrıldı mı?

32 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaştığı karikatürle ABD'de cehennem hayatı yaşadığını ima etmişti.

  • 4
  • 8
Evden kaçtığı iddia edilen Meltem Miraloğlu’ndan açıklama geldi! Patrick’ten ayrıldı mı?

İşte Meltem Miraloğlu'nun yaptığı o paylaşım...

  • 5
  • 8
Evden kaçtığı iddia edilen Meltem Miraloğlu’ndan açıklama geldi! Patrick’ten ayrıldı mı?

Hakkındaki iddialara yanıt veren oyuncu, "Kaçtığım haberleri doğru değil. Patrick ile aramız iyi" dedi.