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Haberler Galeri Esra Erol’da aşk skandalı! Beyaz atlı prensini buldu sandı: 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya Elif'i 16 yaşındayken kandırdı mı?

Esra Erol’da aşk skandalı! Beyaz atlı prensini buldu sandı: 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya Elif'i 16 yaşındayken kandırdı mı?

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Bu defa programa katılan 18 yaşındaki Elif'in hikayesi milyonlar tarafından merakla takip edildi. Elif, babasıyla birlikte ağlayarak katıldığı programda 16 yaşındayken sosyal medyada tanıştığı 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını söyledi. O anları anlatan Elif, "İlk önce bir abi ve hayırsever olarak yaklaştı. "Ben senden hoşlanıyorum. Seninle evlenmek istiyorum, ciddi düşünüyorum" dedi. Ben başta kabul etmedim. Ama daha sonra babam hastalandı. Evimizin içini, dışını yaptı. Daha sonra babama lüks bir araç aldı. Babama senet imzalattı. 3 senedir icra karakolluk olduk. Düğün öncesi kavga ettik. Çeyizlerini geri aldı. Sonra benim inadıma başka biri ile evlendi." dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.01.2024 23:49 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 00:12
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Esra Erol’da aşk skandalı! 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya Elif’i 16 yaşındayken kandırdı mı?

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esra Erol’da aşk skandalı! 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya Elif’i 16 yaşındayken kandırdı mı?

Bu defa programa katılan 18 yaşındaki Elif'in hikayesi merakla takip edildi.

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Esra Erol’da aşk skandalı! 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya Elif’i 16 yaşındayken kandırdı mı?

Elif, babasıyla birlikte ağlayarak katıldığı programda 16 yaşındayken sosyal medyada tanıştığı 42 yaşındaki Hüseyin Başka tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını söyledi.

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Esra Erol’da aşk skandalı! 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya Elif’i 16 yaşındayken kandırdı mı?

O anları anlatan baba Nurettin, "Biz Tik Tok'ta kızımla canlı yayındaydık. Borçlu olduğum için mağduriyetimden bahsediyordum. O sırada Muşlu bir arkadaş ile tanıştık. Canlı yayında konuşuyorduk. O sırada Hüseyin yayına geldi. Bizim köyde Ayşenur diye bir kız ile sevgiliymiş. Onu tanıyor musunuz? diyerek yayına geldi." dedi.

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Esra Erol’da aşk skandalı! 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya Elif’i 16 yaşındayken kandırdı mı?

"SiZE YARDIM EDECEĞİM, SİZİ KURTARACAĞIM"

Başından gelen olayı anlatan Elif ise , "Babamın numarasının istedi. Babamla gece 02:00'ye kadar görüştü. Daha sonra benim numaramı bulmuş. Beni aradı. Amcamın oğlunun çocuğu olmuyordu. Tüp bebek desteği için konuştuk. Sonra size yardım edeceğim, sizi kurtaracağım" dedi. Bizi İstanbul'a çağırdı. Konakladık. Beni dişçiye götürdü. Dişçide "canını acıtmayın" gibi sözler kullandı. Ardından onun Ankara'da toplantısı varmış. Beraber Ankara'ya döndük. Ardından bizimle Samsun'a geldi. Evimizi beğenmedi. "Size yardım edeceğim" dedi.