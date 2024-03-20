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Haberler Galeri Esra Erol’da 30 yıllık kuma savaşı! 60 yaşındaki Ayşe teyzeden itiraf: "Kocam ve kumam için kiralık katil tuttum"

Esra Erol’da 30 yıllık kuma savaşı! 60 yaşındaki Ayşe teyzeden itiraf: "Kocam ve kumam için kiralık katil tuttum"

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar yine Türkiye'nin gündemine oturdu. 60 yaşındaki Ayşe Kaya; "30 yıllık kumam Nermin, kocam Abdurrahim'i bana göstermiyor" iddiası ile stüdyoya geldi. Esra Erol 30 yıllık kuma savaşını sordu. Ayşe Hanım kumasının hem kocasını çaldığını hem de resmi nikahı istediğini, ona nikahı vermediğini, belirtti. 60 yaşındaki Ayşe Teyze "Kocam ve kumam için kiralık katil tuttum." dedi. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayın detayları...

Giriş Tarihi: 20.03.2024 01:27 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 01:52
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Esra Erol’da 30 yıllık kuma savaşı! 60 yaşındaki Ayşe teyzeden itiraf: Kocam ve kumam için kiralık katil tuttum

ATV'nin reytingleri altüst eden programı Esra Erol'da, bugün yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı.

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Esra Erol’da 30 yıllık kuma savaşı! 60 yaşındaki Ayşe teyzeden itiraf: Kocam ve kumam için kiralık katil tuttum

"KUMAM KOCAMI GÖSTERMİYOR"
60 yaşındaki Ayşe Kaya; "30 yıllık kumam Nermin, kocam Abdurrahim'i bana göstermiyor" iddiası ile stüdyoya geldi.

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Esra Erol’da 30 yıllık kuma savaşı! 60 yaşındaki Ayşe teyzeden itiraf: Kocam ve kumam için kiralık katil tuttum

Esra Erol 30 yıllık kuma savaşını sordu. Ayşe Hanım kumasının hem kocasını çaldığını hem de resmi nikahı istediğini, ona nikahı vermediğini, belirtti.

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Esra Erol’da 30 yıllık kuma savaşı! 60 yaşındaki Ayşe teyzeden itiraf: Kocam ve kumam için kiralık katil tuttum

60 yaşındaki Ayşe hanım şöyle konuştu: "30 yıldır kumam var. Eşim o Nermin diye kadınla yaşıyor. Kadın çok cilveli ve ağzı çok laf yapıyor. Ben 3 ay onunla kaldım. 30 yıldır benim eşim bir defa kaşıma çıkıp "Ayşe seni boşayacağım" demedi. Eşimi deliler gibi seviyorum. Eşim de beni seviyor. Onun için ne kadar yaramazlık yaparsa yapsın. Çok çile çektim. Çekmediği çile kalmadı.

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Esra Erol’da 30 yıllık kuma savaşı! 60 yaşındaki Ayşe teyzeden itiraf: Kocam ve kumam için kiralık katil tuttum

"NERMİN BANA FELÇLİ EŞİM ABDURRAHİM'İ 1 AYDIR BANA GÖSTERMİYOR"
O kadın benim yuvamı yıktı birde benden nikahımı istedi. O lafının üzerine kocamı asla boşamadım kocamda bana teklif etmedi. 2 kızım 1 oğlum var ama çok yıprandım. Abdurrahim'in Nermin ile 1 çocuğu var. Nermin bana felçli eşim Abdurrahim'i 1 aydır bana göstermiyor. Eşimi yanıma almak istiyorum ama benim kumam olacak kişi eşimi bana vermiyor. "