20 Mart 2024, Çarşamba
Esra Erol’da 30 yıllık kuma savaşı! 60 yaşındaki Ayşe teyzeden itiraf: "Kocam ve kumam için kiralık katil tuttum"
ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar yine Türkiye'nin gündemine oturdu. 60 yaşındaki Ayşe Kaya; "30 yıllık kumam Nermin, kocam Abdurrahim'i bana göstermiyor" iddiası ile stüdyoya geldi. Esra Erol 30 yıllık kuma savaşını sordu. Ayşe Hanım kumasının hem kocasını çaldığını hem de resmi nikahı istediğini, ona nikahı vermediğini, belirtti. 60 yaşındaki Ayşe Teyze "Kocam ve kumam için kiralık katil tuttum." dedi. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayın detayları...
Giriş Tarihi: 20.03.2024 01:27 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 01:52
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10