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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığı ve 6 yıl sonra yollarını ayırdıkları biliniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, Özgü Namal ile ayrıldıktan 4 yıl sonra başka bir isimle evlenmiş ancak bu evliliği çok uzun sürmemişti. İşte Atv'nin vazgeçilmez dizisi EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eşi bakın kimmiş...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 14:54
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşinin kim olduğunu biliyor muydunuz? İşte EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eşi...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı!

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

NEBAHAT ÇEHRE-YILMAZ GÜNEY

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı!

YONCA EVCİMİK-HARUN ÖZAKINÇ

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hız��r'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı!

OZON ORHON-EBRU ŞALLI

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı!

ÖYKÜ GÜRMAN-YAVUZ BİNGÖL