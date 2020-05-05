Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Adeta bir efsane haline gelen EDHO'nun yıldızlarının özel hayatları da bir o kadar merak ediliyor. Onlardan biri de Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi...