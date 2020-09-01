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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı!

Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Türkiye'nin en sevilen dizilerinin başında gelirken dizinin oyuncuları canlandırdıkları karakterlerle adeta gönüllerde taht kurdu. EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer, hakkında merak ettiklerini araştıran hayranları oyuncunun eşini görünce şaşırdı. İşte birbirinden ünlü oyuncuların gördüğünüzde sizi çok şaşırtacak eşleri...

Giriş Tarihi: 01.09.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 17:52
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı!

Atv ekranlarının seyirciyi televizyon başına kilitleyen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Yunus Emre Yıldırımer eşiyle olay oldu. Alpaslan Çakırbeyli rolüyle EDHO'ya damga vuran Yunus Emre Yıldırımer gündeme oturdu. İşte Yunus Emre Yıldırımer ve ünlülerin eşleri.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı!

YALÇIN HAFIZOĞLU

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı!

YALÇIN HAFIZOĞLU VE GÜLİZ ERKUT

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı!

YALÇIN HAFIZOĞLU VE GÜLİZ ERKUT

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı!

MELİKE İPEK YALOVA