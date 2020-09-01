Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı!

Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Türkiye'nin en sevilen dizilerinin başında gelirken dizinin oyuncuları canlandırdıkları karakterlerle adeta gönüllerde taht kurdu. EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer, hakkında merak ettiklerini araştıran hayranları oyuncunun eşini görünce şaşırdı. İşte birbirinden ünlü oyuncuların gördüğünüzde sizi çok şaşırtacak eşleri...