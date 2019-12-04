Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de oyuncu çıktı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bir salı akşamına daha damga vururken, Alparslan Çakırbeyli rolüyle Yunus Emre Yıldırımer dikkatleri üzerine çekti. Çakırbeyli ailesi büyük düşmanını yenebilmek için küçük düşmanıyla el sıkışmaya razı olur. Çakırbeyli ailesi dertlerinden kurtulmaya çalışırken gözler Alparslan Çakırbeyli'ye çevrilir. ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in performansı sonrası özel hayatı mercek altına alındı.
Giriş Tarihi: 04.12.2019 09:28Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 09:37