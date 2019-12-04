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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de oyuncu çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bir salı akşamına daha damga vururken, Alparslan Çakırbeyli rolüyle Yunus Emre Yıldırımer dikkatleri üzerine çekti. Çakırbeyli ailesi büyük düşmanını yenebilmek için küçük düşmanıyla el sıkışmaya razı olur. Çakırbeyli ailesi dertlerinden kurtulmaya çalışırken gözler Alparslan Çakırbeyli'ye çevrilir. ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in performansı sonrası özel hayatı mercek altına alındı.

Giriş Tarihi: 04.12.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 09:37
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de oyuncu çıktı

ATV'nin salı akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bir kez daha izleyicisini ekran başına kilitledi. EDHO'da açığa çıkmamak için çabalayan Tufan, her geçen gün elini biraz daha kana bulamaya devam ediyor. Bu sırada Çakırbeyli ailesi de düşmanlarından kurtulmanın peşine düşmüş durumda. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi tüm hızıyla devam ederken dikkatler Alparslan Çakırbeyli'ye verildi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de oyuncu çıktı

EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer Alparslan Çakırbeyli rolüyle izleyicinin takdirini kazandı. Performansıyla beğeni toplayan Yunus Emre Yıldırımer'in özel hayatı merak konusu oldu. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Yıldırımer'in eşi de ünlü bir oyuncu çıktı. İşte ünlülerin sevgilileri ve eşleri...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de oyuncu çıktı

Oynadıkları projelerde bambaşka insanlarla görülüp yakıştırılıyorlar ama özel hayatlarında kalpleri başkalarıyla dolu. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri.

Oyuncu Nergis Öztürk'ün kiminle evli olduğunu biliyor musunuz?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de oyuncu çıktı

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş'la evli ve bir çocuk annesi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de oyuncu çıktı

Yıldıray Şahinler'in eşi ve çocuğu.