Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de oyuncu çıktı

ATV'nin salı akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bir kez daha izleyicisini ekran başına kilitledi. EDHO'da açığa çıkmamak için çabalayan Tufan, her geçen gün elini biraz daha kana bulamaya devam ediyor. Bu sırada Çakırbeyli ailesi de düşmanlarından kurtulmanın peşine düşmüş durumda. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi tüm hızıyla devam ederken dikkatler Alparslan Çakırbeyli'ye verildi.