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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da saldırı sonrası dengeler değişiyor! "Kimsesiz Doğan öldü..." Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da saldırı sonrası dengeler değişiyor! "Kimsesiz Doğan öldü..."
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Hızır'ın hamlesi sonrası ortalık bir kez daha karışacak. Ailesini korumak için düşmanlarına ağır bir darbe vuran Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan'ın hamlesiyle zor duruma düşecek. Oğlu Yaman Korkmaz'ın ikazlarına rağmen savaş açan Hamdi Korkmaz'ın hedefi Kimsesiz Doğan olacak. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 22.03.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 12:15
İntikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a hayatlarının boyunca unutamayacağı bir ders verir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Düşmanlarına vurduğu ağır darbelerle ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer.
Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder. Gömdüğü savaş baltasını çıkaran Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli'nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlıdır.
Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'nin de ikazlarını yok sayan Ceylan Çakırbeyli, kendi planını uygulamaya başlar.
Gözlerinin önünde Behzat Façalı'nın infaz ettiği oğlu Uğur için intikam almaya yemin eden Demir ise abisi İdris'le ters düşme pahasına intikamını almaya niyetlidir.