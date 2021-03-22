Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da saldırı sonrası dengeler değişiyor! "Kimsesiz Doğan öldü..."

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Hızır'ın hamlesi sonrası ortalık bir kez daha karışacak. Ailesini korumak için düşmanlarına ağır bir darbe vuran Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan'ın hamlesiyle zor duruma düşecek. Oğlu Yaman Korkmaz'ın ikazlarına rağmen savaş açan Hamdi Korkmaz'ın hedefi Kimsesiz Doğan olacak. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...