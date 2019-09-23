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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 140. yeni bölümden en özel kareler

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5'inci sezonunda da bomba gibi bölümlerle ekrana geri dönüyor. Yeni sezonda da fırtınalar estirecek olan EDHO, 24 Eylül'de sevenleriyle buluşacak. Sevenleriyle buluşmak için gün sayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da neler olacağı ise büyük merak uyandırıyor. İşte EDHO'nun salı akşamı yayınlanacak olan 140'ncı bölümüyle ilgili ipuçları barındıran en özel fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 19:24 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 19:46
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 140. yeni bölümden en özel kareler

Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 140. yeni bölümden en özel kareler

Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 140. yeni bölümden en özel kareler

Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 140. yeni bölümden en özel kareler

Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı olacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 140. yeni bölümden en özel kareler

Hızır Çakırbeyli sadece işine değil, aşk hayatındaki buluşuyla da olay yaratır.