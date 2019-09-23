Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 140. yeni bölümden en özel kareler

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5'inci sezonunda da bomba gibi bölümlerle ekrana geri dönüyor. Yeni sezonda da fırtınalar estirecek olan EDHO, 24 Eylül'de sevenleriyle buluşacak. Sevenleriyle buluşmak için gün sayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da neler olacağı ise büyük merak uyandırıyor. İşte EDHO'nun salı akşamı yayınlanacak olan 140'ncı bölümüyle ilgili ipuçları barındıran en özel fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 19:24 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 19:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





