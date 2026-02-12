Epstein iddiaları Muazzez Ersoy'u kızdırdı! "Hesap verecekler"

Yonca Evcimik'in "estetik" açıklamalarının ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasıyla ilişkilendirilmesinin ardından benzer bir durum Muazzez Ersoy'un da başına geldi. Aylar önceki röportajındaki sözleri aynı davaya bağlanan sanatçı, iddialara sert tepki göstererek hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Yonca Evcimik'in estetik açıklamalarının ardından başlayan tartışmalar, bu kez Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Ersoy'a uzandı.

Geçtiğimiz günlerde Yonca Evcimik, yaptırdığı bir uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bundan bir hafta önce yaptırdım ve yaptırmaya da devam edeceğim. Kordondan oluşturulmuş bir kök hücre demesek de kök hücre gibi kullanılan bir şey. Ve bundan sonra yaşlanmak yok bununla beraber inşallah, estetik de yok" ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu sözler, dünya gündeminde yer alan ve ciddi suçlamalarla anılan sapık milyarder Jeffrey Epstein davasıyla ilişkilendirilmeye çalışıldı.

Ortaya atılan iddiaların ardından Evcimik'ten sert bir açıklama geldi. Ünlü sanatçı, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tıklanma, izlenme uğruna verdiğim röportajı sanki bir sır perdesini aralamış gibi sunanlara mı şaşırayım yoksa bilip bilmeden ortalığı bulandırıp yorum yapanlara mı? Bir de bu röportajımı şu an tüm dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu mide bulandırıcı bir konu ile bağdaştırıp ilgi çeksin diye hikâyeler yazıp sunuyorlar. Şaşkınlıkla izliyorum. Böyle uydurma şeyleri yayan ve mesnetsiz yorum yapanlar hakkındaki yasal haklarımı kullanacağımı buradan duyuruyorum."

EPSTEİN İDDİALARINA SERT TEPKİ Benzer bir durum bu kez Muazzez Ersoy'un başına geldi. Aylar önce verdiği bir magazin röportajında yaşlanmayla ilgili esprili ifadeler kullanan Ersoy'un sözleri, yeniden gündeme taşınarak aynı dava ile ilişkilendirildi. Söz konusu röportajda Ersoy, "Özel hiçbir şey yapmıyorum, onu baştan söyleyeyim. Şöyle, fiziksel olarak yaşlanmayacağım. Hani böyle insan belli bir yaş aldıktan sonra biraz çizgiler olur, biraz kırışıklıklar, buruşukluklar olur… Olmayacak" demişti. Muhabirin "Bunu nasıl başaracaksınız?" sorusuna ise "İşte o sihirli havuzu bulacağım" yanıtını vermişti.