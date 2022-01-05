05 Ocak 2022, Çarşamba
Emre Büber’den olay MasterChef açıklaması: ''Başarı mobbingle olmaz!''
MasterChef 2021'in şampiyon adaylarından olan Emre Büber, yarışmadan elenmesiyle şaşkına çevirmişti. Yorulduğunu söyleyerek elenmeyi tercih eden Emre Büber, aylar sonra yaptığı açıklamayla şaşkına çevirdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yarışmayla ilgili açıklamalar yapan Büber, "Başarı emekle olur, mobbingle değil!" diye isyan etti.
Giriş Tarihi: 05.01.2022 14:12 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 14:15
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11