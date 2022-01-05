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Emre Büber’den olay MasterChef açıklaması: ''Başarı mobbingle olmaz!''

MasterChef 2021'in şampiyon adaylarından olan Emre Büber, yarışmadan elenmesiyle şaşkına çevirmişti. Yorulduğunu söyleyerek elenmeyi tercih eden Emre Büber, aylar sonra yaptığı açıklamayla şaşkına çevirdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yarışmayla ilgili açıklamalar yapan Büber, "Başarı emekle olur, mobbingle değil!" diye isyan etti.

Giriş Tarihi: 05.01.2022 14:12 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 14:15
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Emre Büber’den olay MasterChef açıklaması: ’’Başarı mobbingle olmaz!’’

MasterChef 2021'in favori yarışmacılarından olan ancak yarışmaya erken veda eden Emre Büber, yaptığı açıklamayla olay oldu.

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Emre Büber’den olay MasterChef açıklaması: ’’Başarı mobbingle olmaz!’’

Şampiyon adayları arasında yer alan ancak yorulduğunu söyleyerek yarışmadan elenmeyi tercih eden Emre Büber, Instagram hesabından çok konuşulacak sözlere imza attı.

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Emre Büber’den olay MasterChef açıklaması: ’’Başarı mobbingle olmaz!’’

"BAŞARI EMEKLE OLUR; MOBBİNGLE DEĞİL"

MasterChef Türkiye'ye vedasıyla milyonları ağlatan Emre Büber, sessizliğini bozdu. Dün, YouTube kanalındaki bir yoruma cevap veren Emre Büber'in, ''Başarı emekle olur; mobbingle değil.'' sözleri dikkat çekti.

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Emre Büber’den olay MasterChef açıklaması: ’’Başarı mobbingle olmaz!’’

''KİMSENİN ÖNÜNE TAŞ KOYMADIM''

Yarışmadan elendikten sonra YouTube kanalındaki içeriklerine yoğunlaşan Emre Büber, bir takipçisinden gelen ''Ne de çok yakışırdı üstüne, adının olduğu şef gömleği'' yorumuna yanıt verdi.

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Emre Büber’den olay MasterChef açıklaması: ’’Başarı mobbingle olmaz!’’

Büber, ''Benim dünya çapında başarılı olan restoranlarda çok güzel adımın yazılı olduğu önlüklerim oldu. Hem de bunları aşçılık okulu veya herhangi bir eğitimim olmadan aldım. Gurbet elde kendi başıma başardım. Başarı emekle olur; lafla, mobbingle değil. Kimsenin önüne hiçbir zaman taş koymadım, koymam da. Bırakalım giysinler önlüklerini, hevesini alsınlar bazıları.'' sözleriyle kafa karıştırdı.