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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ekip bir araya geliyor! Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezondan müjdeli haber... Ekip bir araya geliyor! Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezondan müjdeli haber...
Aşk 101 2. sezon için geri sayım başladı. 2020 Nisan ayında seyirciyle buluşan Aşk 101'in ikinci sezonu heyecanla bekleniyordu. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile çekimlerin tamamlandığı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni sezonun başlangıç takvimine çevrildi. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.11.2020 14:58 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 15:04
1990'lı yıllarda bir grup gencin hikayesini konu edinen Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu için araştırmalar devam ediyor. Netflix'te seyirciyle buluşan Aşk 101'in yeni sezonuna dair ipuçları gelmeye başladı. Dizide Osman karakterine hayat veren Selahattin Paşalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından çekimlerin tamamlandığı yorumları yapıldı. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı geldi mi? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Heyecanla beklenen Aşk 101 dizisinin 2. sezonuna dair fragman henüz yayımlanmadı. Tanıtım henüz çıkmadığı için yeni sezon tarihi de belli olmadı. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.
Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına
"No sad goodbyes" notunu düştü. AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI? Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder. Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.