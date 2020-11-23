Ekip bir araya geliyor! Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezondan müjdeli haber...

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen Aşk 101 dizisinin 2. sezonuna dair fragman henüz yayımlanmadı. Tanıtım henüz çıkmadığı için yeni sezon tarihi de belli olmadı. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.