Eda Ece ve Buğrahan Tuncer düğününde şok detay! Düğün masrafları Ece’den çıktı damat altta kalmadı

Eda Ece 5 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Buğrahan Tuncer ile evlilik kararı aldı. Geçtiğimiz haftalarda aile içinde düzenlenen törenle nişanlanan çift ardından 20 Haziran'daki düğünleri için hazırlıklara başladı. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çifti ile ilgili alışılmışın dışında bir bilgi ortaya çıktı. Sabah yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde Ece'nin düğün masraflarını kendisinin karşılamak istediğini yazdı. Buna bozulan damat Buğrahan Tuncer ise tabi ki altta kalmamış. İşte Eda Ece ile Buğrahan Tuncer haberinin detayları...