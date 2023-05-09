09 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Eda Ece ve Buğrahan Tuncer düğününde şok detay! Düğün masrafları Ece’den çıktı damat altta kalmadı

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer düğününde şok detay! Düğün masrafları Ece’den çıktı damat altta kalmadı

Eda Ece 5 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Buğrahan Tuncer ile evlilik kararı aldı. Geçtiğimiz haftalarda aile içinde düzenlenen törenle nişanlanan çift ardından 20 Haziran'daki düğünleri için hazırlıklara başladı. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çifti ile ilgili alışılmışın dışında bir bilgi ortaya çıktı. Sabah yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde Ece'nin düğün masraflarını kendisinin karşılamak istediğini yazdı. Buna bozulan damat Buğrahan Tuncer ise tabi ki altta kalmamış. İşte Eda Ece ile Buğrahan Tuncer haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 09.05.2023 10:42
  • 1
  • 11
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer düğününde şok detay! Düğün masrafları Ece’den çıktı damat altta kalmadı

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğünüyle ilgili herkesi şoke edecek gerçek ortaya çıktı. Sabah yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde Eda Ece'nin düğün masraflarını kendisinin karşılamak istediğini yazdı. İşte o yazı;

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer düğününde şok detay! Düğün masrafları Ece’den çıktı damat altta kalmadı

Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 20 Haziran'da Boğaz'da lüks bir otelde evlenecek olan Eda Ece'nin, düğününü kendisinin yapacağını öğrendim!

  • 3
  • 11
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer düğününde şok detay! Düğün masrafları Ece’den çıktı damat altta kalmadı

Düğünü erkek tarafı yapar ama Eda Ece niye bu işe soyundu diye merak edip araştırdım.

  • 4
  • 11
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer düğününde şok detay! Düğün masrafları Ece’den çıktı damat altta kalmadı

Güzel oyuncu, dillere destan bir düğün istiyormuş ve müstakbel damada demiş ki; "Düğünü ben yapayım, bütün masrafları ben karşılayayım. Sen yaparsan beni kısıtlayabilirsin, istediğim şeyler olmazsa da üzülürüm, üzülünce de seni üzerim."

  • 5
  • 11
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer düğününde şok detay! Düğün masrafları Ece’den çıktı damat altta kalmadı

Buğrahan Tuncer, "Tamam, karışmıyorum" demiş ama bu durum bir gerginlik yaratmış.