Ece Ronay’a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil’e hapis şoku!

Fenomen ve şarkıcı Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı taciz mesajlarını ifşa ederek magazin gündemine oturmuştu. Bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Ronay yeniden mahkemenin yolunu tuttu.