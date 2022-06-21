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Ece Ronay’a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil’e hapis şoku!

Fenomen ve şarkıcı Ece Ronay Bilir, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı taciz mesajlarını ifşa ederek magazin gündemine oturmuştu. Bilir'in, "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" iddiasıyla şikayetçi olmasının ardından ünlü komedyen hakkında dava açılmıştı. Mesajları asistanının attığını iddia eden Erbil hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 21.06.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 12:54
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Ece Ronay’a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil’e hapis şoku!

Mehmet Ali Erbil hakkında, klibinde de oynadığı Ece Ronay Bilir'i tehdit ettiği iddiasıyla, 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Ece Ronay’a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil’e hapis şoku!

Fenomen ve şarkıcı Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı taciz mesajlarını ifşa ederek magazin gündemine oturmuştu. Bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Ronay yeniden mahkemenin yolunu tuttu.

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Ece Ronay’a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil’e hapis şoku!

Sosyal medyada ve TV'de yayınlanan videolarını sarhoşken yayınladığını belirtip bu görüntülerin kaldırılmasını talep etti.

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Ece Ronay’a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil’e hapis şoku!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23 yaşındaki Ece Ronay Bilir'in Instagram hesabı üzerinden 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'le tanıştığı ve sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye başladıkları anlatıldı.

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Ece Ronay’a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil’e hapis şoku!

Şarkılarını dijital platformlarda paylaşan Bilir'in, bir süre sonra Mehmet Ali Erbil'e klibinde oynamasını teklif ettiği belirtildi. Erbil'in de herhangi bir maddi karşılık olmadan kabul ettiği ifade edildi.