21 Haziran 2022, Salı
Ece Ronay’a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil’e hapis şoku!
Fenomen ve şarkıcı Ece Ronay Bilir, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı taciz mesajlarını ifşa ederek magazin gündemine oturmuştu. Bilir'in, "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" iddiasıyla şikayetçi olmasının ardından ünlü komedyen hakkında dava açılmıştı. Mesajları asistanının attığını iddia eden Erbil hakkında hapis istemiyle dava açıldı.
Giriş Tarihi: 21.06.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 12:54
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