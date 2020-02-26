Ece Erken sevgilisi kim? Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Ece Erken sevgilisi kim? Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu magazin gündemine oturdu. Yaşadığı ilişki hakkında flaş bir açıklama yapan Ece Erken'in sevgilisi merak ediliyor. Peki, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Erken daha önce, "Hayatımda hiç evli bir insanla birlikte olmadım, olmam da" demişti. Erken ilişkisi hakkında yaptığı son açıklamada ise; "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum." diye konuştu. İşte, Ece Erken sevgilisi kim sorusunun yanıtı!