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Ece Erken sevgilisi kim? Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Ece Erken sevgilisi kim? Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu magazin gündemine oturdu. Yaşadığı ilişki hakkında flaş bir açıklama yapan Ece Erken'in sevgilisi merak ediliyor. Peki, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Erken daha önce, "Hayatımda hiç evli bir insanla birlikte olmadım, olmam da" demişti. Erken ilişkisi hakkında yaptığı son açıklamada ise; "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum." diye konuştu. İşte, Ece Erken sevgilisi kim sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 26.02.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 12:42
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Ece Erken sevgilisi kim? Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?
Ece Erken sevgilisi kim? Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Ece Erken sevgilisi kim? Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir sorusuna magazin haberlerini takip edenle yanıt arıyor. Daha önce evli bir erkekle birlikte olmadığını ve olmayacağını açıklayan Ece Erken'in aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ünlü ismin, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Peki, Ece Erken sevgilisi kimdir? Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar…

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Ece Erken sevgilisi kim? Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?
Ece Erken sevgilisi kim? Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?

ECE ERKEN SEVGİLİSİ KİM?

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini salladı. Ece Erken, Beyaz TV'de yayımlanan, sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programında Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşkını itiraf etti.

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Ece Erken sevgilisi kim? Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?
Ece Erken sevgilisi kim? Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Ece Erken, yaptığı açıklamada Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşkını itiraf ederken şunları söyledi:

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Ece Erken sevgilisi kim? Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?
Ece Erken sevgilisi kim? Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?

"Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz."

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Ece Erken sevgilisi kim? Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?
Ece Erken sevgilisi kim? Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Ece Erken'in itirafının ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan da bir açıklama geldi. Mahmutyazıcıoğlu avukatı aracılığıyla, "Müvekkilim hakkında devam eden hukuki sürecin 3. kişilerle bir alakası yoktur ve gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.