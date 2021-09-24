Ebru Şallı’dan yürek yakan paylaşım! 'Bazı anlar hep yaşar'

Ebru Şallı'nın oğlu Pars, lenfoma kanseri nedeniyle 2020 yılında hayatını kaybetti. Özlemini her fırsatta dile getiren Şallı, son paylaşımı ile yürekleri sızlattı. Pars ile eğlendiği anlardan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan eski manken, "Bazı anlar ölümsüzdür, hep yaşar. İşte o an... ponçiğim" notunu düştü. Dostlarından Ebru Şallı'ya çok sayıda yorum geldi.