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Ebru Şallı’dan yürek yakan paylaşım! 'Bazı anlar hep yaşar'

Ebru Şallı'nın oğlu Pars, lenfoma kanseri nedeniyle 2020 yılında hayatını kaybetti. Özlemini her fırsatta dile getiren Şallı, son paylaşımı ile yürekleri sızlattı. Pars ile eğlendiği anlardan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan eski manken, "Bazı anlar ölümsüzdür, hep yaşar. İşte o an... ponçiğim" notunu düştü. Dostlarından Ebru Şallı'ya çok sayıda yorum geldi.

Giriş Tarihi: 24.09.2021 09:54
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Ebru Şallı’dan yürek yakan paylaşım! ’Bazı anlar hep yaşar’

Ünlü manken Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan, uzun süre mücadele ettiği lenfoma nedeniyle 16 Nisan 2020'de hayata veda etti.

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Ebru Şallı’dan yürek yakan paylaşım! ’Bazı anlar hep yaşar’

Henüz 10 yaşında iken yaşama veda eden Pars'a olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile yine yürekleri sızlattı.

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Ebru Şallı’dan yürek yakan paylaşım! ’Bazı anlar hep yaşar’

"BAZI ANLAR HEP YAŞAR…"

Acılı anne Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan ile eğlendiği anlardan oluşan kareler yürekleri parçaladı.

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Ebru Şallı’dan yürek yakan paylaşım! ’Bazı anlar hep yaşar’

Güzel günlerden kalma kareleri paylaşan Ebru Şallı oğlu Pars ile olan fotoğraflarına "Bazı anlar ölümsüzdür, hep yaşar. İşte o an... ponçiğim" notunu düştü. Sanatçı dostlarının acısını paylaştığı Ebru Şallı'ya çok sayıda yorum geldi.

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Ebru Şallı’dan yürek yakan paylaşım! ’Bazı anlar hep yaşar’

Oğlunu çok küçük yaşta kaybeden Ebru Şallı yaşadığı zor günleri sevenlerinin desteği ile atlatmaya çalışıyor. Evlat acısı ile sarsılan Şallı'nın en büyük destekçisi ise eşi Uğur Akkuş ile oğlu Beren Tan oldu.