Ebru Şallı dişlerini sıka sıka kırdı: Sinirlerim çok bozuk, hayattan keyif almıyorum

Etiler'de bir mücevher mağazasında görüntülenen Ebru Şallı, alışverişini tamamladıktan sonra ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası üzüntü ve stresten dişlerini sıkmaya başladığını söyleyen Şallı, "Üzüntüden sürekli dişlerimi sıktım. Dişim kırıldı" dedi. Büyük bir ameliyat geçirdiği söyleyen ünlü isim, "Sinirlerim çok bozuk, hayattan keyif alamıyorum" dedi.