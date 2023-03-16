16 Mart 2023, Perşembe
Ebru Şallı dişlerini sıka sıka kırdı: Sinirlerim çok bozuk, hayattan keyif almıyorum
Etiler'de bir mücevher mağazasında görüntülenen Ebru Şallı, alışverişini tamamladıktan sonra ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası üzüntü ve stresten dişlerini sıkmaya başladığını söyleyen Şallı, "Üzüntüden sürekli dişlerimi sıktım. Dişim kırıldı" dedi. Büyük bir ameliyat geçirdiği söyleyen ünlü isim, "Sinirlerim çok bozuk, hayattan keyif alamıyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 16.03.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 12:05
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