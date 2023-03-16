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Ebru Şallı dişlerini sıka sıka kırdı: Sinirlerim çok bozuk, hayattan keyif almıyorum

Etiler'de bir mücevher mağazasında görüntülenen Ebru Şallı, alışverişini tamamladıktan sonra ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası üzüntü ve stresten dişlerini sıkmaya başladığını söyleyen Şallı, "Üzüntüden sürekli dişlerimi sıktım. Dişim kırıldı" dedi. Büyük bir ameliyat geçirdiği söyleyen ünlü isim, "Sinirlerim çok bozuk, hayattan keyif alamıyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 16.03.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 12:05
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Ebru Şallı dişlerini sıka sıka kırdı: Sinirlerim çok bozuk, hayattan keyif almıyorum

Eski manken, tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinden sonra yine üzüntü ve stresten dişlerini sıkmaya başladığını söyledi. Ebru Şallı, olası İstanbul depremi hakkında da konuştu.

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Ebru Şallı dişlerini sıka sıka kırdı: Sinirlerim çok bozuk, hayattan keyif almıyorum

Ebru Şallı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Etiler'de mekân dışına konulmuş masada otururken objektiflere yansımıştı. Bir kafede tek başına oturan Şallı'nın büyük üzüntüsü yüzüne yansımıştı.

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Ebru Şallı dişlerini sıka sıka kırdı: Sinirlerim çok bozuk, hayattan keyif almıyorum

Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği asrın felaketi nedeniyle son derece üzgün olduğu görülen 46 yaşındaki eski manken, sık sık başını iki elinin arasına alıp, uzun uzun düşünmüştü.

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Ebru Şallı dişlerini sıka sıka kırdı: Sinirlerim çok bozuk, hayattan keyif almıyorum

Ebru Şallı, önceki gün Akmerkez'deydi. Bir mücevher mağazasına giren ünlü isim, yaklaşık bir saat mağazada kaldı. Görevliler, bir ara mağazanın camlarını kapatarak, basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

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Ebru Şallı dişlerini sıka sıka kırdı: Sinirlerim çok bozuk, hayattan keyif almıyorum

"SİNİRLERİM ÇOK BOZUK"

Muhabirlerin, alışverişini tamamladıktan sonra "İyi gördük sizi" sözleri üzerine depremden çok etkilendiğini belirtti.