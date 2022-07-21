Duy Beni dizisinin Ekim’i Rabia Soytürk de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Duy Beni dizisinde canlandırdığı Ekim karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Rabia Soytürk, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren oyuncu estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Soytürk'ün estetik operasyonlarla yaşadığı değişim görenleri şoke etti. Bakın Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali nasılmış...

Giriş Tarihi: 21.07.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 16:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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