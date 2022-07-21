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Duy Beni dizisinin Ekim’i Rabia Soytürk de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Duy Beni dizisinde canlandırdığı Ekim karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Rabia Soytürk, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren oyuncu estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Soytürk'ün estetik operasyonlarla yaşadığı değişim görenleri şoke etti. Bakın Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali nasılmış...

Giriş Tarihi: 21.07.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 16:54
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Duy Beni dizisinin Ekim’i Rabia Soytürk de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Son dönemin yükselen isimlerinden biri olan Rabia Soytürk, Duy Beni dizisinde canlandırdığı Ekim karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Duy Beni dizisinin Ekim’i Rabia Soytürk de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan Soytürk'ün estetiksiz hali görenleri şoke etti.

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Duy Beni dizisinin Ekim’i Rabia Soytürk de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

İşte Rabia Soytürk başta olmak üzere ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

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Duy Beni dizisinin Ekim’i Rabia Soytürk de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

İrem Derici

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Duy Beni dizisinin Ekim’i Rabia Soytürk de estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti