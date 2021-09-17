Dünyanın en güzel kadını seçilen Hande Erçel görenleri şaşırttı! Böyle bir değişim yok

Son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hande Erçel'in ünü ülke sınırlarını aştı. Birçok ülkeden hayranı bulunan ve sosyal medyada 24.5 milyon kişinin takip ettiği Erçel İngilizler tarafından Dünyanın en güzel kadını seçildi. Kariyerinin ilk yıllarında bambaşka bir görünüme sahip olan Hande Erçel değişimiyle görenleri şaşırttı.