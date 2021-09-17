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Dünyanın en güzel kadını seçilen Hande Erçel görenleri şaşırttı! Böyle bir değişim yok

Son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hande Erçel'in ünü ülke sınırlarını aştı. Birçok ülkeden hayranı bulunan ve sosyal medyada 24.5 milyon kişinin takip ettiği Erçel İngilizler tarafından Dünyanın en güzel kadını seçildi. Kariyerinin ilk yıllarında bambaşka bir görünüme sahip olan Hande Erçel değişimiyle görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 17.09.2021 10:45
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Dünyanın en güzel kadını seçilen Hande Erçel görenleri şaşırttı! Böyle bir değişim yok

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Hande Erçel son dönemin adından söz ettiren isimlerinden.

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Dünyanın en güzel kadını seçilen Hande Erçel görenleri şaşırttı! Böyle bir değişim yok

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan birlikteliğini noktaladıktan sonra diziden partneri Kerem Bürsin ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor.

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Dünyanın en güzel kadını seçilen Hande Erçel görenleri şaşırttı! Böyle bir değişim yok

Son dönemin adından sıkça söz ettiren oyuncularından Hande Erçel'in ünü ülke sınırlarını aştı.

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Dünyanın en güzel kadını seçilen Hande Erçel görenleri şaşırttı! Böyle bir değişim yok

Glamour İngiltere Dergisi'nde yayınlanan makalede "Hande Erçel 2021 itibariyle dünyanın en güzel kadını seçilmiştir" ifadesi yer aldı.

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Dünyanın en güzel kadını seçilen Hande Erçel görenleri şaşırttı! Böyle bir değişim yok

İngilizlerin dünyanın en güzel kadını seçtiği Hande Erçel değişimiyle 'yok artık' dedirtti.