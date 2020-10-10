Doktorlar’ın yıldızları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan yıllar sonra buluştu! Sosyal medya yıkıldı

Doktorlar dizisinde canlandırdıkları karakterlerle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, 10 yıl sonra bir araya geldi. Eşi İzzet Özilhan'la Göcek'te tatile çıkan Yasemin Özilhan burada Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çiftiyle bir araya geldi. İkilinin fotoğrafı sosyal medyayı salladı.