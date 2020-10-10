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Doktorlar’ın yıldızları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan yıllar sonra buluştu! Sosyal medya yıkıldı

Doktorlar dizisinde canlandırdıkları karakterlerle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, 10 yıl sonra bir araya geldi. Eşi İzzet Özilhan'la Göcek'te tatile çıkan Yasemin Özilhan burada Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çiftiyle bir araya geldi. İkilinin fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 10.10.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 10:28
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Doktorlar’ın yıldızları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan yıllar sonra buluştu! Sosyal medya yıkıldı

2006-2011 yılları arasında ekrana gelen 'Doktorlar' adlı dizide rol alan Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan 10 yıl sonra tatilde bir araya geldi.

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Doktorlar’ın yıldızları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan yıllar sonra buluştu! Sosyal medya yıkıldı

Eşi İzzet Özilhan'la birlikte Marmaris ve Göcek'te tatil yapan Yasemin Özilhan, eski rol arkadaşı Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ ile bir araya geldi.

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Doktorlar’ın yıldızları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan yıllar sonra buluştu! Sosyal medya yıkıldı

Yasemin Özilhan, arkadaşı Yağmur Atacan'la çekildiği bu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Doktor Ela ve Doktor Hasan'ı canlandıran ikilinin buluşması büyük yankı uyandırdı.

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Doktorlar’ın yıldızları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan yıllar sonra buluştu! Sosyal medya yıkıldı

Yağmur Atacan (37), dizi setinde tanıştığı meslektaşı Pınar Altuğ (46) ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. 2009 yılında kızları Su'yu kucaklarına alan çift, sık sık aralarındaki yaş farkı yüzünden eleştirilere maruz kalıyor.

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Doktorlar’ın yıldızları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan yıllar sonra buluştu! Sosyal medya yıkıldı

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturan Yasemin Özilhan, oyunculuğu bırakt��ktan sonra sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu. 2 çocuk annesi olan Özilhan'ın kızları Emine ve Ela mercek altına alındı.