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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in makyajsız haline beğeni yağdı

Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in makyajsız haline beğeni yağdı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Demet Özdemir yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Bugüne kadar rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Demet Özdemir'in sosyal medyadan yaptığı makyajsız paylaşımına ise beğeni yağdı. İşte Demet Özdemir'in makyajsız o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 18:53
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in makyajsız haline beğeni yağdı GALERİ DEVAM EDİYOR

Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Demet Özdemir yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Demet Özdemir'in sosyal medyadan yaptığı makyajsız paylaşımına ise beğeni yağdı. İşte Demet Özdemir'in makyajsız o paylaşımı...

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in makyajsız haline beğeni yağdı

Nur Fettahoğlu

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in makyajsız haline beğeni yağdı

Nur Fettahoğlu

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in makyajsız haline beğeni yağdı

Burçin Terzioğlu

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  • 80
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in makyajsız haline beğeni yağdı

Burçin Terzioğlu