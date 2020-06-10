Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in makyajsız haline beğeni yağdı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Demet Özdemir yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Bugüne kadar rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Demet Özdemir'in sosyal medyadan yaptığı makyajsız paylaşımına ise beğeni yağdı. İşte Demet Özdemir'in makyajsız o paylaşımı...