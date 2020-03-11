Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla son dönemlerin en başarılı oyuncularından olan Demet Özdemir, güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki rol arkadaşı İbrahim Çelikkol ile arasındaki uyumla dizinin önüne geçen Demet Özdemir'in estetiksiz halini görünler ise inanamadı. İşte Demet Özdemir'in olay yaratan estetiksiz hali...