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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla son dönemlerin en başarılı oyuncularından olan Demet Özdemir, güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki rol arkadaşı İbrahim Çelikkol ile arasındaki uyumla dizinin önüne geçen Demet Özdemir'in estetiksiz halini görünler ise inanamadı. İşte Demet Özdemir'in olay yaratan estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 11.03.2020 18:23 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 18:29
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı

Son yılların en popüler oyuncularından olan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Demet Özdemir estetiksiz haliyle şok etti. İşte Demet Özdemir'in estetik yaptırmadan önceki hali…

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı

Birce Akalay

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı

Esra Bilgiç

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı

Esra Bilgiç

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı

Ebru Gündeş