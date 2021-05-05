05 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu? Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok, final mi yaptı? 5 Mayıs TV8 yayın akışı...

Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu? Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok, final mi yaptı? 5 Mayıs TV8 yayın akışı...

Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in yayın akışında yer almaması kafaları karıştırdı. Dizinin takipçileri bu akşam yeni bölümün neden yayınlanmadığını merak ediyor. Çarşamba akşamlarının en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir'in neden yayınlanmadığı büyük merak konusu. Hayranları yeni bölümün yayınlanacağı tarihi sorgulamaya başladı. İşte, Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu? Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok, final mi yaptı? 5 Mayıs TV8 yayın akışı...

Giriş Tarihi: 05.05.2021 19:23 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 19:23
  • 1
  • 7
Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu? Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok, final mi yaptı? 5 Mayıs TV8 yayın akışı...

Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu? Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok, final mi yaptı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşamba akşamlarının en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir'in neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Hal böyle olunca Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı sorgulanmaya devam ediyor. İşte, Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok, final mi yaptı? 5 Mayıs TV8 yayın akışı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu? Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok, final mi yaptı? 5 Mayıs TV8 yayın akışı...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Her bölümüyle nefes kesen dizi Doğduğun Ev Kaderindir'in 42. bölümü bekleniyordu. Ancak TV8 yayın akışında yaşanan değişiklikle Survivor Konsey Özel bölümü yer alacak.

  • 3
  • 7
Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu? Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok, final mi yaptı? 5 Mayıs TV8 yayın akışı...

Ünlüler takımından ayrılan bir kadın yarışmacı ardından yeni takımlar oluşturulacak. Acun Ilıcalı, 5 Mayıs Çarşamba günü de bu yeni takımlar için özel bir konsey bölümü gerçekleştirileceğini belirtti.

  • 4
  • 7
Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu? Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok, final mi yaptı? 5 Mayıs TV8 yayın akışı...

Çarşamba akşamı 20:00'de TV8'de olacak. Ilıcalı, ''Özel konsey olacak, yeni takımlar açıklanacak. Bununla ilgili bilgiyi de yayın biter bitmez Instagram'da konuşacağız. Survivor Ekstra'nın da konusu yeni takımlar olacak.'' şekilinde konuştu.

  • 5
  • 7
Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu? Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok, final mi yaptı? 5 Mayıs TV8 yayın akışı...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm tarihinde saat değişikliğine gidildi. Survivor 2021 Özel Konseyi nedeniyle Doğduğun Ev Kaderindir gecikmeli olarak ekrana gelecek.