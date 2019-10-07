Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun kimdir gerçek bildiğiniz gibi değil!
Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun, hayranlarını çok şaşırttı. Dizide canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle hafızalara kazınan Cengiz Coşkun hakkında ortaya çıkan gerçekler, sevenleri tarafından merakla takip ediliyor. Reyting rekortmeni dizide kullandığı baltayla adeta esip gürleyen Cengiz Coşkun, dizinin en iyi savaş aleti kullananların başında geliyor. Korkusuz ve savaşçı yapısıyla diziye renk katan Cengiz Coşkun'un memleketi herkesin dikkatini çekti. İşte başta Cengiz Coşkun olmak üzere birbirinden ünlü yıldızların gerçek memleketleri.
Giriş Tarihi: 07.10.2019 10:39Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 10:40