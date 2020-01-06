BİZE ULAŞIN
Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun herkesi şaşkına çevirdi
Turgut Alp karakteriyle Diriliş Ertuğrul dizisine damga vuran Cengiz Coşkun, hayranlarının ilgi odağı oldu. Korkusuz ve savaşçı yapısıyla Diriliş Ertuğrul'da izleyicinin dikkatini çeken Turgut Alp'e hayat veren Cengiz Coşkun'un özel hayatı merak konusu oldu. Özel hayatını mercek altına alan sevenleri, Cengiz Coşkun'un memleketini duyduklarında hayrete düştü. İşte başta Cengiz Coşkun olmak üzere birbirinden ünlü yıldızların gerçek memleketleri.
Giriş Tarihi: 06.01.2020 00:55 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 01:00
- 1
- 37
- 2
- 37
- 3
- 37
- 4
- 37
- 5
- 37