Didem Sarı İzzet Antebi ve Çağla Şıkel’in yasak aşkını ifşa etti! Mesajlarını yayınladı

İzzet Antebi ve eski eşi Didem Sarı birbirine düşman oldu. Ayrılıklarının ardından farklı kişilerle birliktelik yaşamaya başlayan eski eşler arasında kriz çıktı. Eski eşinin aşk yaşadığı Tuvana Türkay' ı Instagram'dan taciz ettiği iddia edilen Sarı şimdi de Antebi'nin evlilikleri döneminde Çağla Şıkel ile yasak aşk yaşadığını öne sürerek bir dizi mesajları yayınladı. "Daha evlilik kararımız kesinleşmeden yaşanan aşka bak" diyen Sarı, Şıkel ile Antebi'nin kalp emojilerinin yer aldığı mesajlaşmalarını ifşa etti.