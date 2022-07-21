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Haberler Galeri Didem Sarı İzzet Antebi ve Çağla Şıkel’in yasak aşkını ifşa etti! Mesajlarını yayınladı

Didem Sarı İzzet Antebi ve Çağla Şıkel’in yasak aşkını ifşa etti! Mesajlarını yayınladı

İzzet Antebi ve eski eşi Didem Sarı birbirine düşman oldu. Ayrılıklarının ardından farklı kişilerle birliktelik yaşamaya başlayan eski eşler arasında kriz çıktı. Eski eşinin aşk yaşadığı Tuvana Türkay' ı Instagram'dan taciz ettiği iddia edilen Sarı şimdi de Antebi'nin evlilikleri döneminde Çağla Şıkel ile yasak aşk yaşadığını öne sürerek bir dizi mesajları yayınladı. "Daha evlilik kararımız kesinleşmeden yaşanan aşka bak" diyen Sarı, Şıkel ile Antebi'nin kalp emojilerinin yer aldığı mesajlaşmalarını ifşa etti.

Giriş Tarihi: 21.07.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 15:31
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Didem Sarı İzzet Antebi ve Çağla Şıkel’in yasak aşkını ifşa etti! Mesajlarını yayınladı

Şimdilerde oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşayan sosyetik iş insanı İzzet Antebi, eski eşi Didem Sarı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Didem Sarı İzzet Antebi ve Çağla Şıkel’in yasak aşkını ifşa etti! Mesajlarını yayınladı

Sarı, paylaşımlarında Antebi ile evliliği devam ederken Çağla Şıkel'le yakınlaştığını ileri sürdü.

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Didem Sarı İzzet Antebi ve Çağla Şıkel’in yasak aşkını ifşa etti! Mesajlarını yayınladı

MESAJLARI İFŞA ETTİ

Instagram hesabından Çağla Şıkel ile eski eşi İzzet Antebi'nin evliyken yaptığı yazışmalarını ifşa eden Sarı, "Daha evlilik kararı kesinleşmeden yaşanan aşka bak" ifadelerini kullandı.

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Didem Sarı İzzet Antebi ve Çağla Şıkel’in yasak aşkını ifşa etti! Mesajlarını yayınladı

Mesajlarda Antebi'nin Şıkel'e "Dünya güzeli" dediği ünlü mankenin de "Bütün gece aklım sendeydi" yazdığı görüldü.

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Didem Sarı İzzet Antebi ve Çağla Şıkel’in yasak aşkını ifşa etti! Mesajlarını yayınladı

Öte yandan ikilinin birbirine kırmızı kalp emojisi göndermesi de dikkatlerden kaçmadı.