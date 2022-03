Destan’da Alpagu Han Batuga ve Akkız’a rehin düşer!

Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle ses getiren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak on dördüncü bölümüyle nefes kesecek. Destan'ın on dördüncü bölümüne Batuga ve Akkız'ın, Alpagu Han ve Gök Saray'a karşı giriştiği var olma mücadelesi ve Çinli Taizu'nun şeytanın bile aklına gelmeyecek oyunu damga vuracak.