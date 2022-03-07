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Destan’da Alpagu Han Batuga ve Akkız’a rehin düşer!

Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle ses getiren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak on dördüncü bölümüyle nefes kesecek. Destan'ın on dördüncü bölümüne Batuga ve Akkız'ın, Alpagu Han ve Gök Saray'a karşı giriştiği var olma mücadelesi ve Çinli Taizu'nun şeytanın bile aklına gelmeyecek oyunu damga vuracak.

Giriş Tarihi: 07.03.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 12:43
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Destan’da Alpagu Han Batuga ve Akkız’a rehin düşer!

14.Bölüm:

Çinli Taizu'nun şeytanın aklına gelmeyecek oyunu nedir?

Batuga ve Akkız'ın küçük göçer obasını basan Alpagu Han Sırma'yı vurduktan sonra alplarına saldırı emri verir ancak Batuga ve Akkız böyle bir saldırıya hazırlıklıdırlar.

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Destan’da Alpagu Han Batuga ve Akkız’a rehin düşer!

Bozkır'da yıllarca tuzak kurup Gök kervanlarını yağmalayan Akkız, şimdi de kendilerini Gök Hanlığı'na karşı savunmak için bir tuzak kurmuştur.

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Destan’da Alpagu Han Batuga ve Akkız’a rehin düşer!

Alpagu Han bu tuzağa düşer ve Batuga ile pazarlık yapmak zorunda kalır ancak Alpagu Han tuzağa düşmeyi fırsata çevirir ve yeni düşmanını tanımak için pazarlık şartları gerçekleşene kadar onların rehini olmayı teklif eder.

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Destan’da Alpagu Han Batuga ve Akkız’a rehin düşer!

Bu zorunlu konukluk, baba oğul arasında müthiş bir sinir savaşı başlatır. Batuga ve Akkız'ın pazarlık için istedikleri şeyler, hem Ulu Ece'yi hem Taizu'yu çok sinirlendirir.

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Destan’da Alpagu Han Batuga ve Akkız’a rehin düşer!

Bulduğu yol ise, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yoldur. Şimdi Batuga ve Akkız'ın sadece kendilerini değil, bütün Türkeli'ni kurtarmaları gerekmektedir.