Destan yeni bölümüyle en çok izlenen dizi oldu

Akkız ve Batuga, Balamir'in oyununu ortaya çıkarmak için kurduğu plan boşa çıksa da Batuga, Kırçiçek'i kullanarak Balamir'i oyuna getirmeyi planladı. Kurultay gününde Akkız'ın tahta dönmeye ikna ettiği Alpagu Han, Balamir'in karşısına çıktı ve onu alt etti. Ardından Kırçiçek, Kurultay'a gerçekleri açıklayınca Balamir'in taht sevdası son buldu. Ancak Kırçiçek'in bir şartı vardı: Konuşurken gördüğü Batuga ile evlenmek!