26 Ocak 2022, Çarşamba
Destan yeni bölümüyle en çok izlenen dizi oldu
Akkız ve Batuga, Gök Hanlığı'nı kurtardı Ekranların yeni fenomeni 'Destan' sekizinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu, #TürkleriBirEdecek etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde yer alırken büyük ilgi gördü. 'Destan' sekizinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,10 reyting ve %17,18 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.
Giriş Tarihi: 26.01.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 12:26
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