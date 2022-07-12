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Deniz Uğur’un ikizleri boyuna yetişti! Son hallerini görenler şaştı kaldı

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Deniz Uğur, çocuklarıyla magazin gündemine oturdu. 2017 yılında eski haber spikeri Reha Muhtar'la nikah masasına oturan ve Mina ile Poyraz adından iki çocuk sahibi olan Uğur, 2019 yılında evliliğini sonlandırmıştı. Oyuncunun kızı ve oğluyla yaptığı paylaşım hayranları tarafından çok beğenildi. Neredeyse annelerinin boyunu geçen ikizlerin babalarına olan benzerlikleri dikkat çekti. İşte Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz...

Giriş Tarihi: 12.07.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 12:03
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Deniz Uğur’un ikizleri boyunu aştı! Son hallerini görenler şaştı kaldı

Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde ikizleri dünyaya gelmişti. Şimdilerde 13 yaşında olan Nina ve Poyraz'ın son halleri gündeme oturdu.

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Deniz Uğur’un ikizleri boyunu aştı! Son hallerini görenler şaştı kaldı

Deniz Uğur'un paylaşımında ikizlerin büyüdüğü gözlerden kaçmadı. Uğur'un hayranları ikizlerin son haline ve büyüdüğüne dikkati çekerek, "Maşallah" demeyi ihmal etmedi.

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Deniz Uğur’un ikizleri boyunu aştı! Son hallerini görenler şaştı kaldı

İşte Mina Deniz ile Poyraz Deniz'in sosyal medyada çok konuşulan son hali...

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Deniz Uğur’un ikizleri boyunu aştı! Son hallerini görenler şaştı kaldı

Demet Şener'in oğlu Ömer ve kızı İrem

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Deniz Uğur’un ikizleri boyunu aştı! Son hallerini görenler şaştı kaldı