Deniz Uğur’un ikizleri boyuna yetişti! Son hallerini görenler şaştı kaldı

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Deniz Uğur, çocuklarıyla magazin gündemine oturdu. 2017 yılında eski haber spikeri Reha Muhtar'la nikah masasına oturan ve Mina ile Poyraz adından iki çocuk sahibi olan Uğur, 2019 yılında evliliğini sonlandırmıştı. Oyuncunun kızı ve oğluyla yaptığı paylaşım hayranları tarafından çok beğenildi. Neredeyse annelerinin boyunu geçen ikizlerin babalarına olan benzerlikleri dikkat çekti. İşte Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz...