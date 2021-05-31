Demet Özdemir’in tatil fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Havuz başı pozuna beğeni yağdı

Doğduğun Ev Kaderindir'de rol alan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Sevgilisi Oğuzhan Koç ve yakın arkadaşlarıyla Kaş'ta tatil yapan Özdemir, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı. Instagram'da en çok takip edilen ünlülerden biri olan Özdemir'in kırmızılar için yaptığı havuz başı paylaşımlarına beğeni yağdı. İşte Demet Özdemir'in tatil pozları...