31 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Demet Özdemir’in tatil fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Havuz başı pozuna beğeni yağdı

Demet Özdemir’in tatil fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Havuz başı pozuna beğeni yağdı

Doğduğun Ev Kaderindir'de rol alan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Sevgilisi Oğuzhan Koç ve yakın arkadaşlarıyla Kaş'ta tatil yapan Özdemir, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı. Instagram'da en çok takip edilen ünlülerden biri olan Özdemir'in kırmızılar için yaptığı havuz başı paylaşımlarına beğeni yağdı. İşte Demet Özdemir'in tatil pozları...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 20:01 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 20:01
  • 1
  • 104
Demet Özdemir’in tatil fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Havuz başı pozuna beğeni yağdı

Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile soluğu Kaş'ta alan Demet Özdemir, paylaşımlarıyla olay oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 104
Demet Özdemir’in tatil fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Havuz başı pozuna beğeni yağdı

Sevgilisi ve yakın arkadaşlarıyla güneşin ve denizin keyfini çıkaran Demet Özdemir, son olarak havuz başında kırmızı elbisesiyle verdiği pozlarla olay oldu.

  • 3
  • 104
Demet Özdemir’in tatil fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Havuz başı pozuna beğeni yağdı

13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in paylaşımına beğeni yağdı.

  • 4
  • 104
Demet Özdemir’in tatil fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Havuz başı pozuna beğeni yağdı

İşte Demet Özdemir'in tatil pozları...

  • 5
  • 104
Demet Özdemir’in tatil fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Havuz başı pozuna beğeni yağdı