17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Demet Özdemir’den Umut Evirgen’e yeşil ışık! İlk hamle geldi

Demet Özdemir’den Umut Evirgen’e yeşil ışık! İlk hamle geldi

Ünlüler dünyasının popüler çiftlerinden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un mutluluğu kısa sürmüş ve evlilikleri tek celsede sona ermişti. 8 ayda boşanan Özdemir cephesinden gelen yeni haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Demet Özdemir ile çapkın işletmeci arasında yer alan Umut Evirgen arasında neler oluyor? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 16.05.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 09:28
  • 1
  • 100
Demet Özdemir’den Umut Evirgen’e yeşil ışık! İlk hamle geldi

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, aşklarına ikinci şansı vermesine rağmen başarılı olamamış ve yaklaşık sekiz aylık evliliklerini sonlandırma kararı almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 100
Demet Özdemir’den Umut Evirgen’e yeşil ışık! İlk hamle geldi

Evlilikleri sadece sekiz ay süren Koç ve Özdemir, Adalar Adliyesi'nde anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Demet Özdemir avukatı Duygu Bostancı ve Oğuzhan Koç ise avukatı Ayşegül Mermer ile beraber katıldıkları davada, birbirlerinden hiçbir şey talep etmemişlerdi.

  • 3
  • 100
Demet Özdemir’den Umut Evirgen’e yeşil ışık! İlk hamle geldi

TAKİPLEŞMEYE BAŞLADILAR

Oğuzhan Koç ile boşanan Demet Özdemir'in peşine düştüğü konuşulan işletmeci sosyal medyada gündem oldu.

  • 4
  • 100
Demet Özdemir’den Umut Evirgen’e yeşil ışık! İlk hamle geldi

ÇAPKINLIĞIYLA ANILMAYA DEVAM EDİYOR

İşletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, Demet Özdemi'i takibe aldı. Özdemir de Evirgen'e karşı bir hamle yaptı ve o da takibe geri döndü.

  • 5
  • 100
Demet Özdemir’den Umut Evirgen’e yeşil ışık! İlk hamle geldi

ÜNLÜ İSİMLERLE ANILDI

İşletmeci Umut Evirgen; daha önce Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya, Melisa Şenolsun ve Farah Zeynep Abdullah ile birliktelik yaşamıştı.