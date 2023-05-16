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Demet Özdemir’den Umut Evirgen’e yeşil ışık! İlk hamle geldi
Ünlüler dünyasının popüler çiftlerinden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un mutluluğu kısa sürmüş ve evlilikleri tek celsede sona ermişti. 8 ayda boşanan Özdemir cephesinden gelen yeni haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Demet Özdemir ile çapkın işletmeci arasında yer alan Umut Evirgen arasında neler oluyor? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 16.05.2023 13:11Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 09:28