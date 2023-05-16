Demet Özdemir’den Umut Evirgen’e yeşil ışık! İlk hamle geldi

Evlilikleri sadece sekiz ay süren Koç ve Özdemir, Adalar Adliyesi'nde anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Demet Özdemir avukatı Duygu Bostancı ve Oğuzhan Koç ise avukatı Ayşegül Mermer ile beraber katıldıkları davada, birbirlerinden hiçbir şey talep etmemişlerdi.